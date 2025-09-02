Brasil terá João Fonseca e Thiago Wild em duelo com a Grécia na Copa Davis

O time brasileiro no próximo confronto da Copa Davis será encabeçado por João Fonseca e Thiago Wild. A lista de convocados para foi confirmada nesta quarta-feira. A equipe capitaneada por Jaime Oncins vai enfrentar a Grécia, de Stefanos Tsitsipas, em Atenas, nos dias 13 e 14 deste mês.

A lista brasileira tem ainda Matheus Pucinelli como alternativa para os jogos de simples. Para as duplas, Oncins aposta no entrosamento de Marcelo Melo e Rafael Matos, que vêm jogando juntos nesta temporada e já foram campeões do Rio Open e do ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos, neste ano.

Trata-se da mesma convocação do confronto anterior, derrota para a França por 4 a 0, em fevereiro. "O João que vem jogando muito bem em seu segundo ano como profissional no circuito, uma temporada com várias experiências e novas vivências. O Wild e o Pucinelli fizeram parte da equipe no último confronto diante da França e nessas condições, nesse tipo de piso, são jogadores que se adaptam bem", comentou Oncins.

"A dupla com o Marcelo e com o Rafa que estão jogando juntos há dois anos e vem de uma conquista importante em Winston-Salem, praticamente com as mesmas condições que iremos enfrentar diante dos gregos em um piso duro e quadra outdoor. Então estamos bastante confiantes, acreditamos muito que podemos voltar de Atenas com uma vitória e contamos com o apoio de toda a torcida brasileira", declarou o capitão brasileiro.

A principal referência do time brasileiro será João Fonseca, em sua primeira temporada jogando os grandes torneios do circuito. O carioca de 19 anos é o 45º do mundo e foi convocado para a Davis pela terceira vez. Ele já participou de quatro confrontos, com duas vitórias e duas derrotas.

Wild, mais experiente que Fonseca, será o segundo tenista da equipe a ser escalado para os jogos de simples. O paranaense vive fase irregular, sem grandes resultados na temporada. É o atual 143º, o número dois do Brasil. As outras opções de Oncins eram Felipe Meligeni (163º) e Thiago Monteiro (169º).

Nas duplas, Matos e Melo vão continuar representando o time brasileiro, capitalizando o entrosamento da dupla. O atual número 1 do Brasil nas duplas é Fernando Romboli, que faz sua melhor temporada da carreira. É o atual 47º do mundo. Matos é o 48º, enquanto Melo figura no 52º posto.

Do outro lado, jogando em quadra dura e coberta em Atenas, os brasileiros vão enfrentar os irmãos Tsitsipas. Stefanos é o principal tenista do time, ex-número três do mundo e duas vezes vice-campeão de Grand Slam. Atualmente, é o 28º do mundo. O segundo tenista de simples é Stefanos Sakellaridis (315º). A terceira opção é Aristotelis Thanos (463º). Os duplistas serão Petros Tsitsipas (230º do ranking de duplas) e Ioannis Xilas (1.102º).