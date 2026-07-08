Brasil sofre, mas bate o Japão na estreia da 3ª etapa da Liga das Nações Feminina de vôlei Estadão Conteúdo 08.07.26 10h03 A seleção brasileira feminina de vôlei largou bem na terceira etapa da Liga das Nações. A equipe do técnico José Roberto Guimarães soube a administrar a pressão de jogar na casa das adversárias e derrotou o Japão por 3 sets a 1, parciais de 25/20, 19/25, 25/19 e 25/23, na manhã desta quarta-feira, em partida realizada em Osaka, no Japão, em 1h54 de confronto. Após o triunfo, o Brasil figura na segunda colocação na classificação da competição com 23 pontos, ao lado dos Estados Unidos. As norte-americanas, no entanto, lideram a tabela nesta fase pelos critérios de desempate. Com o resultado, o time nacional chegou a sua oitava vitória e contabiliza apenas uma derrota em sua campanha até aqui. O Brasil volta a entrar em ação nesta sexta-feira, às 7h20, novamente em Osaka, e terá pela frente a seleção polonesa. Já as japonesas vão jogar um dia antes (nesta quinta) e tentam a reabilitação contra a Tailândia. Pelo regulamento da competição, 18 seleções disputam 12 partidas ao longo de três etapas. Ao fim da fase classificatória, as oito equipes de melhor campanha se credenciam para disputar as quartas de final do torneio na China. Com um bloqueio eficiente, principalmente na primeira metade do set inicial, o Brasil chegou a abrir uma vantagem de cinco pontos sobre as japonesas (10 a 5) e administrou a liderança do placar aproveitando a boa atuação de Julia Bergmann na rede. Pelo lado das asiáticas, o destaque nesse período ficou por conta de Mayu Ishikawa. A ponteira conseguiu superar o bloqueio brasileiro na maioria das vezes em que foi acionada. No entanto, com maior volume de jogo e um saque eficiente, o time do técnico José Roberto Guimarães continuou melhor em quadra e fechou a primeira parcial por 25/20. O Japão voltou para quadra forçando bastante o saque. Com dificuldade na recepção, o Brasil não conseguiu encaixar o seu jogo. As anfitriãs mantiveram o ritmo forte e, lideradas por Ishikawa, abriram vantagem no marcador de cinco pontos no segundo set: 11 a 6. Com seguidas falhas de fundamento (incluindo três erros de saque), o Brasil não conseguiu reagir. Com um grande repertório no ataque (ora apostando na potência, ora utilizando as largadas na rede), Ishikawa desequilibrou a segunda parcial e conduziu o Japão ao triunfo com 25/19. Rosa Maria iniciou o terceiro set na saída de rede, o ataque voltou a funcionar bem e o time encarou o Japão de igual para igual. Com Ana Cristina como destaque, a equipe de José Roberto Guimarães liderou o placar e abriu uma importante vantagem de 16 a 12 na partida. Com personalidade e um bloqueio eficiente, o Brasil não só administrou a vantagem como também impôs seu jogo ante as japonesas. Nesse ritmo, o time nacional não deu chances de reação para as japonesas e e fechou o terceiro set em 25/19. A quarta parcial voltou a ter um histórico complicado para o Brasil. O Japão conseguiu desgarrar no placar, chegou a 11 a 7 e colocou pressão para o lado brasileiro, que voltou a falhar e ceder pontos fáceis para as anfitriãs. O set, que parecia estar encaminhado para o Japão, ganhou contornos de dramaticidade com a reação do Brasil. Numa performance espetacular na reta final, a seleção nacional empatou o duelo em 23 pontos e garantiu a vitória por 3 sets a 1 com triunfo na quarta parcial por 25/23, iniciando a terceira etapa da VNL com um importante resultado positivo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei feminino Liga das Nações Japão Brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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