Brasil goleia Portugal e conquista 1º título da Copa de Futsal Feminino

O Brasil fez história neste domingo (7) ao conquistar a primeira edição da Copa do Mundo FIFA de Futsal Feminino. A Seleção venceu Portugal por 3 a 0 na final, disputada na PhilSports Arena, em Pasig City, nas Filipinas.

Com esta vitória, a Seleção Brasileira tornou-se a primeira campeã mundial da modalidade. A decisão ocorreu às 8h30 (horário de Brasília).

A campanha brasileira, sob o comando do técnico Wilson Sabóia, confirmou o favoritismo e coroou o desempenho sólido com uma atuação dominante na final.

A campanha de Portugal no Mundial

Portugal também chegou à decisão com números de destaque. A equipe portuguesa liderou o Grupo C com goleadas expressivas: 10 a 0 sobre a República Unida da Tanzânia, 3 a 1 contra o Japão e novo 10 a 0 diante da Nova Zelândia.

No mata-mata, Portugal manteve o ritmo ofensivo ao aplicar 7 a 2 na Itália, pelas quartas de final, e 7 a 1 na Argentina, na semifinal. Antes da final, a equipe havia marcado 37 gols e sofrido apenas quatro.

Brasil dominou a final

Apesar da forte campanha de Portugal, o Brasil mostrou-se eficiente, organizado e decisivo. A Seleção Brasileira não deu chances ao adversário e garantiu o título com a vitória por 3 a 0.

O resultado consagra a Seleção Brasileira como a primeira campeã da Copa do Mundo de Futsal Feminino, marcando um capítulo histórico para a modalidade.