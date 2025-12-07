Brasil goleia Portugal e conquista 1º título da Copa de Futsal Feminino Com atuação dominante, o Brasil conquista a primeira edição do torneio após vitória expressiva sobre Portugal O Liberal 07.12.25 10h22 Emilly abriu o placar para o Brasil na final da Copa do Mundo (FIFA) O Brasil fez história neste domingo (7) ao conquistar a primeira edição da Copa do Mundo FIFA de Futsal Feminino. A Seleção venceu Portugal por 3 a 0 na final, disputada na PhilSports Arena, em Pasig City, nas Filipinas. Com esta vitória, a Seleção Brasileira tornou-se a primeira campeã mundial da modalidade. A decisão ocorreu às 8h30 (horário de Brasília). A campanha brasileira, sob o comando do técnico Wilson Sabóia, confirmou o favoritismo e coroou o desempenho sólido com uma atuação dominante na final. A campanha de Portugal no Mundial Portugal também chegou à decisão com números de destaque. A equipe portuguesa liderou o Grupo C com goleadas expressivas: 10 a 0 sobre a República Unida da Tanzânia, 3 a 1 contra o Japão e novo 10 a 0 diante da Nova Zelândia. No mata-mata, Portugal manteve o ritmo ofensivo ao aplicar 7 a 2 na Itália, pelas quartas de final, e 7 a 1 na Argentina, na semifinal. Antes da final, a equipe havia marcado 37 gols e sofrido apenas quatro. Brasil dominou a final Apesar da forte campanha de Portugal, o Brasil mostrou-se eficiente, organizado e decisivo. A Seleção Brasileira não deu chances ao adversário e garantiu o título com a vitória por 3 a 0. O resultado consagra a Seleção Brasileira como a primeira campeã da Copa do Mundo de Futsal Feminino, marcando um capítulo histórico para a modalidade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes Futsal Feminino Seleção Brasileira Futsal Copa do Mundo Futsal Feminino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho 07.12.25 9h00 FUTEBOL Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 07.12.25 8h00 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Flamengo em Belém Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta 07.01.24 7h00