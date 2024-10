Brasil goleia o Peru por 4 a 0 e avança nas Eliminatórias da Copa do Mundo

A seleção brasileira confirmou sua recuperação nas Eliminatórias Sul-Americanas com uma vitória por 4 a 0 sobre o Peru, na noite desta terça-feira (15/10), em Brasília. Diante de um público de mais de 60 mil torcedores na arena BRB, o Brasil dominou a partida válida pela 10ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, garantindo a terceira vitória consecutiva após passar pelo Chile e pela Bolívia.

Com o resultado, o Brasil soma 16 pontos e se mantém na 4ª posição da tabela de classificação. Já o Peru, com seis pontos, ocupa a 9ª colocação.

A equipe comandada por Dorival Júnior tentou impor seu estilo de jogo desde o início, para abrir espaço na defesa peruana, que atou com um esquema de cinco defensores. Apesar das tentativas, o ataque brasileiro encontrou dificuldades para furar o bloqueio até que, aos 37 minutos, o juiz Esteban Ostojich, com auxílio do VAR, assinalou penalidade por um toque de mão de Zambrano. Raphinha converteu a cobrança com categoria, abrindo o placar.

No segundo tempo, o Brasil voltou mais determinado e logo ampliou a vantagem. Em nova intervenção de Zambrano, desta vez cometendo falta em Savinho, o juiz marcou outro pênalti. Raphinha novamente cobrou e fez 2 a 0.

O tempo brasileiro manteve o ritmo intenso. A substituição de Danilo por Vanderson na lateral direita aumentou a força de ataque da equipe, e o terceiro gol veio aos 25 minutos. Luiz Henrique, que entrou no decorrer da partida, fez boa jogada pela direita e cruzou para Andreas Pereira, que acertou um belo voleio para marcar o 3 a 0.

Três minutos depois, Luiz Henrique protagonizou mais uma grande jogada, driblando a defesa adversária e finalizando com precisão para fechar o placar em 4 a 0. O Brasil ainda tentou ampliar, mas o resultado encontrou

Na próxima rodada das Eliminatórias, o Brasil enfrentará a Venezuela, fora de casa, no dia 14 de novembro. Em seguida, no dia 19, recebe o Uruguai. O Peru, por sua vez, enfrentará o Chile e a Argentina nas próximas partidas.