Brasil faz dobradinha nos 400 m com barreiras da Diamond League com Piu e Matheus Lima Estadão Conteúdo 07.06.26 18h11 Os brasileiros Alison dos Santos, o Piu, e Matheus Lima conquistaram as medalhas de ouro e prata, respectivamente, nos 400 m com barreiras neste domingo na etapa de Estocolmo da Diamond League. Piu marcou 47s11 e continua invicto na prova em 2026. Já Matheus Lima completou o percurso abaixo dos 48 segundos pela primeira vez e fez 47s37. O alemão Emil Agyekum ficou em terceiro lugar, com 47s72. "Gosto muito deste estádio (Olímpico de Estocolmo) e desta pista. Daqui a três dias é Oslo e nesta temporada estou tentando chegar à final da Diamond League, bem como ao Mundial Ultimate, em setembro", afirmou Piu, acrescentando que seu foco, neste ano, é trabalhar a velocidade. Foi a terceira vitória do brasileiro na atual temporada da Diamond League. Ele faturou os 300 m com barreiras em Xangai e depois venceu em Xiamen, nos 400 m com barreiras. O duas vezes medalhista olímpico de bronze (Tóquio-2020 e Paris-2024) lidera o ranking mundial dos 400 metros com barreiras, com 46s72 na etapa de Xiamen. Já Matheus Lima, de 23 anos, tinha como melhor marca 48s08 e com o tempo na Suécia chegou ao terceiro posto no ranking, empatado com o norte-americano Trevor Bassit e o nigeriano Ezekiel Nathaniel e atrás apenas de Alison dos Santos e do norueguês Karsten Warholm, com 46s82. "Que essa marca seja apenas mais um passo rumo a conquistas ainda maiores. Muito orgulho de sua evolução", comentou o treinador Sanderlei Parrela, vice-campeão mundial em Sevilha, em 1999, nos 400 m rasos, sobre a marca de Matheus Lima. A dupla brasileira volta a competir nos 400 m com barreiras na quarta-feira na etapa de Oslo, na Noruega, da Diamond League. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave atletismo Diamond League Alison dos Santos Matheus Lima COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Executivo do Paysandu fala sobre possíveis saídas e reforços para a sequência da temporada Antes da final da Copa Verde, Marcelo Sant'Ana afirmou que o clube pretende promover chegadas e saídas de jogadores visando a disputa da Série C 07.06.26 17h43 Futebol 'Sonho interrompido', diz Wesley após corte da Seleção Brasileira antes da Copa Em publicação nas redes sociais, o jogador destacou que pretende retornar mais forte. 07.06.26 14h59 futebol Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7) 07.06.26 9h00 ESPORTES Seleção brasileira feminina enfrenta Estados Unidos neste sábado (6/6) Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos 06.06.26 9h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7) 07.06.26 9h00 Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14 Futebol 'Sonho interrompido', diz Wesley após corte da Seleção Brasileira antes da Copa Em publicação nas redes sociais, o jogador destacou que pretende retornar mais forte. 07.06.26 14h59 relato Simone Biles revela problema de saúde e desabafa: ‘Quase morrer não estava nos meus planos’ Biles contou ainda que passou os últimos dias em repouso e destacou que a situação foi ainda mais difícil pela ausência do marido 07.06.26 9h47