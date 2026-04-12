Brasil faz 5 a 1 na Coreia do Sul e estreia com vitória no Fifa Series A equipe brasileira teve mais a bola desde o início e passou a maior parte do primeiro tempo no campo de ataque Estadão Conteúdo 12.04.26 9h06 Kerolin e Dudinha celebram gol da Seleção Feminina sobre a Coreia do Sul, na Arena Pantanal, pelo FIFA Series. (Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images Woman/CBF) O Brasil começou com vitória sua participação no Fifa Series. Na Arena Pantanal, em Cuiabá, a seleção brasileira venceu a Coreia do Sul por 5 a 1, na noite deste sábado, com gols de Ary Borges, Ludmila, Dudinha Rodrigues, Kerolin e Tainá Maranhão. Park Soo-jeong descontou para as asiáticas. A equipe brasileira teve mais a bola desde o início e passou a maior parte do primeiro tempo no campo de ataque. As melhores chances saíram em bolas levantadas na área e finalizações de média distância, mas o gol demorou a sair. Aos 42 minutos, Ary Borges tabelou dentro da área e finalizou; a bola desviou na marcação antes de entrar. O segundo tempo começou com o Brasil ampliando. Com menos de um minuto, Kerolin fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Ludmila, que apareceu livre na segunda trave para fazer o segundo. A partir daí, o jogo ficou mais aberto. Aos 12, Dudinha Rodrigues marcou o terceiro após jogada pela direita. Pouco depois, aos 15, Kerolin recebeu em profundidade, passou pela marcação e fez o quarto. O Brasil seguiu criando chances e chegou a acertar o travessão em uma das tentativas. O quinto gol saiu aos 37, com Tainá Maranhão, que recebeu dentro da área e finalizou sem chances de defesa. Nos minutos finais, a Coreia do Sul aproveitou erro na saída de bola e diminuiu com Park Soo-jeong. O Brasil volta a campo na terça-feira, novamente na Arena Pantanal, para enfrentar a Zâmbia. Já a Coreia do Sul encara o Canadá. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Fifa Series COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00 FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 ESPORTES Brasil disputa cinco finais em Copa do Mundo de ginástica rítmica neste domingo (12/4) Quatro das vagas foram asseguradas neste sábado (11/4). As decisões começam a partir das 4h25, horário de Brasília 11.04.26 22h47 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 NA BRONCA Renato dispara contra falhas e vê Vasco 'jogar fora' vitória em Belém Treinador diz que equipe teve tudo para vencer o Remo, mas vacilou no fim e deixou escapar pontos 11.04.26 19h56 ELETRIZANTE Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 11.04.26 18h57 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 12.04.26 7h00