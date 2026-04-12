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Brasil faz 5 a 1 na Coreia do Sul e estreia com vitória no Fifa Series

A equipe brasileira teve mais a bola desde o início e passou a maior parte do primeiro tempo no campo de ataque

Estadão Conteúdo
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Kerolin e Dudinha celebram gol da Seleção Feminina sobre a Coreia do Sul, na Arena Pantanal, pelo FIFA Series. (Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images Woman/CBF)

O Brasil começou com vitória sua participação no Fifa Series. Na Arena Pantanal, em Cuiabá, a seleção brasileira venceu a Coreia do Sul por 5 a 1, na noite deste sábado, com gols de Ary Borges, Ludmila, Dudinha Rodrigues, Kerolin e Tainá Maranhão. Park Soo-jeong descontou para as asiáticas.

A equipe brasileira teve mais a bola desde o início e passou a maior parte do primeiro tempo no campo de ataque. As melhores chances saíram em bolas levantadas na área e finalizações de média distância, mas o gol demorou a sair. Aos 42 minutos, Ary Borges tabelou dentro da área e finalizou; a bola desviou na marcação antes de entrar.

O segundo tempo começou com o Brasil ampliando. Com menos de um minuto, Kerolin fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Ludmila, que apareceu livre na segunda trave para fazer o segundo. A partir daí, o jogo ficou mais aberto.

Aos 12, Dudinha Rodrigues marcou o terceiro após jogada pela direita. Pouco depois, aos 15, Kerolin recebeu em profundidade, passou pela marcação e fez o quarto. O Brasil seguiu criando chances e chegou a acertar o travessão em uma das tentativas.

O quinto gol saiu aos 37, com Tainá Maranhão, que recebeu dentro da área e finalizou sem chances de defesa. Nos minutos finais, a Coreia do Sul aproveitou erro na saída de bola e diminuiu com Park Soo-jeong.

O Brasil volta a campo na terça-feira, novamente na Arena Pantanal, para enfrentar a Zâmbia. Já a Coreia do Sul encara o Canadá.

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