Brasil encerra preparação para Copa com vitória diante do Egito Com times diferentes nos dois tempos, Seleção venceu equipe africana com gols de Bruno Guimarães e Endrick Redação O Liberal 06.06.26 21h19 Nos Estados Unidos, a Seleção Brasileira venceu o Egito por 2 a 1 em uma partida de futebol que foi marcada por erros defensivos de ambos os lados. O confronto contou com gols de Bruno Guimarães e Endrick para o Brasil, enquanto o time egípcio balançou as redes após uma falha do zagueiro Marquinhos. A equipe brasileira abriu o placar com Bruno Guimarães, que aproveitou um erro do volante Lashin, do Egito. Contudo, a vantagem durou pouco tempo. Apenas quatro minutos depois, o zagueiro Marquinhos cometeu uma falha, entregando a bola nos pés do jogador Zico, e o Egito conseguiu o gol de empate, igualando o marcador. Endrick garante a vitória da Seleção No segundo tempo do confronto, a atuação de Endrick foi decisiva. O jovem atacante brilhou e marcou o gol que selou a vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Egito. Estreia na Copa A próxima vez que o time comandado por Carlo Ancelotti entra em campo será pela Copa do Mundo. No sábado (13), o Brasil inicia o sonho pelo hexa contra o Marrocos, nos Estados Unidos. A Seleção Brasileira está no grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Mundo Seleção brasileira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Seleção brasileira feminina enfrenta Estados Unidos neste sábado (6/6) Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos 06.06.26 9h10 ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Futebol Equipe do Grupo Liberal intensifica preparação para cobertura da Copa do Mundo nos EUA A poucos dias da viagem, equipe projeta cobertura especial do Mundial, com conteúdo multiplataforma e linguagem paraense 05.06.26 16h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14 ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 ALERTA Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017 04.06.26 22h49