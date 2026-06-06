Brasil encerra preparação para Copa com vitória diante do Egito

Nos Estados Unidos, a Seleção Brasileira venceu o Egito por 2 a 1 em uma partida de futebol que foi marcada por erros defensivos de ambos os lados. O confronto contou com gols de Bruno Guimarães e Endrick para o Brasil, enquanto o time egípcio balançou as redes após uma falha do zagueiro Marquinhos.

A equipe brasileira abriu o placar com Bruno Guimarães, que aproveitou um erro do volante Lashin, do Egito. Contudo, a vantagem durou pouco tempo.

Apenas quatro minutos depois, o zagueiro Marquinhos cometeu uma falha, entregando a bola nos pés do jogador Zico, e o Egito conseguiu o gol de empate, igualando o marcador.

Endrick garante a vitória da Seleção

No segundo tempo do confronto, a atuação de Endrick foi decisiva. O jovem atacante brilhou e marcou o gol que selou a vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Egito.

Estreia na Copa

A próxima vez que o time comandado por Carlo Ancelotti entra em campo será pela Copa do Mundo. No sábado (13), o Brasil inicia o sonho pelo hexa contra o Marrocos, nos Estados Unidos.

A Seleção Brasileira está no grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.