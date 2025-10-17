Brasil é superado pela Holanda e cai para 7° no ranking da Fifa após revés diante do Japão

Outrora apontada como melhor seleção do planeta e entre as mais respeitadas, a esquadra brasileira não para de acumular vexames. A virada sofrida na casa do Japão, de 2 a 0 para 3 a 2 em amistoso custou mais uma posição no ranking da Fifa divulgado nesta sexta-feira. Os comandados de Carlo Ancelotti foram superados pela Holanda e caíram para o modesto sétimo lugar. A campeã mundial Argentina recuperou uma posição e está na cola da líder Espanha.

Como faltam somente duas Datas Fifa de amistosos antes da Copa do Mundo de 2026, com menos pontos em avaliação no ranking, o Brasil garantirá uma das 9 vagas restantes entre os cabeças de chave no sorteio dos grupos - os anfitriões Canadá, Estados Unidos e México ocupam as outras três.

Ocorre que o revés surpreendente e histórico diante dos japoneses novamente colocou a seleção brasileira em questionamento após imponentes 5 a 0 na Coreia do Sul. Perder pela primeira vez dos nipônicos foi refletido no ranking da Fifa, com o Brasil agora somando 1.758,85 pontos. Os holandeses ganharam suas duas partidas pelas Eliminatórias e assumiram o sexto posto com 1.759,96 pontos.

Depois de ser superada por Espanha e França, a Argentina voltou à briga pelo topo do ranking da Fifa ganhando seus dois amistosos e se beneficiando de empate dos franceses nas Eliminatórias para encostar nos espanhóis.

A seleção do técnico Lionel Scaloni e do astro Messi está somente 8,33 pontos atrás da Espanha ao alcançar 1.872,43 na nova lista da Fifa. Os espanhóis somam 1.880,76, enquanto a França baixou para 1.862,71.

Outros destaques no Top 10 são a saída da Croácia, que despencou para 11°, com as tetracampeãs mundiais Itália subindo para 9° e a Alemanha ganhando dois postos e reaparecendo entre os 10 melhores, justamente no 10° lugar.

Confira o Top 10 do ranking da Fifa:

1º - Espanha - 1.880,76 pontos 2º - Argentina - 1.872,43 3º - França - 1.862,71 4º - Inglaterra - 1.824,30 5º - Portugal - 1.778,00 6º - Holanda - 1.759,96 7º - Brasil - 1.758,85 8º - Bélgica - 1.740,01 9º - Itália - 1.717,15 10º - Alemanha - 1.713,30