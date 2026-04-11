Brasil disputa cinco finais em Copa do Mundo de ginástica rítmica neste domingo (12/4) Quatro das vagas foram asseguradas neste sábado (11/4). As decisões começam a partir das 4h25, horário de Brasília O Liberal 11.04.26 22h47 A imagem em destaque mostra a ginástica rítmica do Brasil, que participará de cinco finais da etapa de Tashkent, no Uzbequistão, da Copa do Mundo da modalidade. (Foto: Reprodução | @cbginastica | Instagram) A ginástica rítmica do Brasil participará, neste domingo (12/4), de cinco finais da etapa de Tashkent, no Uzbequistão, da Copa do Mundo da modalidade. As decisões têm início a partir das 4h25, horário de Brasília. Quatro das vagas foram asseguradas neste sábado (11/4). De acordo com a Agência Brasil, a paranaense Bárbara Domingos, a Babi, classificou-se à final da apresentação com a bola, com a sexta melhor nota (27.100). Mesma posição com a qual avançou à briga por medalha nas maças (aparelho semelhante a um pino de boliche), confirmada neste sábado, após a nota 27.600 que atingiu na eliminatória da última sexta-feira (10/4). A capixaba Geovanna Santos, a Jojô, precisou esperar as ginastas deste sábado se apresentarem para celebrar a classificação à final da exibição com a fita, com a sétima nota (26.550). Ela também se apresentou nessa sexta (10/4). No conjunto, o quinteto formado pela alagoana Duda Arakaki, a paulista Nicole Pírcio, a capixaba Sofia Madeira, as paranaenses Julia Kurunczi e Mariana Gonçalves e a amazonense Maria Paula Caminha avançou à final da série mista (três arcos e dois pares de maças) com a oitava nota (23.700), embalado pela música "Abracadabra", de Lady Gaga. Na sexta, elas já tinham se classificado na exibição das cinco bolas, ao som de "Feeling Good", de Michael Bublé, com o quinto melhor desempenho (24.650). "Podemos considerar que tivemos uma participação satisfatória. Claro que sempre queremos mais, sabemos que elas podem mais, mas entendemos que é um momento de construção. Estrear uma série nova sempre traz desafios, e faz parte do processo ajustar detalhes e ganhar confiança a cada apresentação", avaliou a técnica do conjunto, Camila Ferezin, ao site da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes brasil disputa cinco finais copa do mundo ginástica rítmica domingo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Brasil disputa cinco finais em Copa do Mundo de ginástica rítmica neste domingo (12/4) Quatro das vagas foram asseguradas neste sábado (11/4). As decisões começam a partir das 4h25, horário de Brasília 11.04.26 22h47 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL O 7 é místico! Veja as goleadas sofridas pelo Paysandu por 7 gols; saiba quem é o carrasco bicolor Assim como o Papão venceu muitos adversários por 7 gols, o Papão também sofreu algumas goleadas ao longo da sua história 10.04.26 14h42 futebol Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte 10.04.26 10h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo! Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A 11.04.26 15h26 ELETRIZANTE Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 11.04.26 18h57 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58