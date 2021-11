Brasil diminui distância para líder Bélgica no ranking de seleções

Após a realização dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 (Catar), a Fifa divulgou nesta sexta-feira (19) o ranking de seleções, no qual o Brasil permanece na 2ª posição, mas com uma distância menor para a líder Bélgica.

Na nova relação, a equipe comandada pelo técnico Tite diminuiu a distância para os líderes belgas para 2,1 pontos. Quem completa o pódio de melhores seleções masculinas do mundo é a atual campeão mundial França.

O Brasil conseguiu subir no ranking de seleções da Fifa após superar a Colômbia por 1 a 0 em São Paulo (resultado que garantiu a seleção brasileira na próxima Copa) e empatar sem gols com a Argentina.

O Brasil volta a entrar em campo apenas em 2022, no dia 27 de janeiro contra o Equador, novamente pelas Eliminatórias.