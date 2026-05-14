Brasil de olho em joia do Real Madrid para a seleção sub-17 após jovem ser preterido na Espanha Estadão Conteúdo 14.05.26 13h17 Nascido em Vigo e com dupla cidadania, o atacante Bryan Bugarin, do Real Madrid, pode se tornar reforço de peso da seleção sub-17 do Brasil após ser deixado de lado em convocação da Espanha para a fase final do Campeonato Europeu de seleções da categoria. O técnico Sergio García anunciou os 21 convocados na segunda-feira, com seis atacantes, mas com a ausência de Bugarin, definido como jogador de brilhante futuro, a ponto de o Real Madrid não ter medido esforços para contratá-lo do Celta, onde começou. Muitos espanhóis mandaram mensagens no post da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) da convocação cobrando a presença de Bugarin e reclamando que o país vai perdê-lo para o Brasil. Segundo o Diário AS, da Espanha, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já teria entrado em contato com a jovem joia do Real Madrid, que sonha em atuar em uma seleção e teria o apoio da mãe brasileira para defender as cores verde e amarelo após novo "desprezo" do selecionado espanhol. Bryan Bugarin é considerado um dos maiores talentos atuais de La Fábrica, do Real Madrid e, segundo o AS, pode seguir os passos de Nico Paz e defender outra seleção por não agradar a alta cúpula da Espanha. O garoto de 17 anos é um goleador nato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira sub-17 Bugarin seleção espanhola COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mayk valoriza classificação do Remo e exalta torcida: ‘Jogaram com a gente’ Contratado após os campeonatos estaduais, Mayk rapidamente ganhou espaço com o técnico Léo Condé e se firmou entre os titulares. 14.05.26 12h38 futebol Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante' Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa' 14.05.26 12h19 futebol Após eliminação da Copa do Brasil, Júnior Rocha destaca nível do Paysandu e valoriza o time Papão empatou com o Vasco na última quarta-feira (13) e se despediu do torneio 14.05.26 11h43 FUTEBOL Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional 14.05.26 10h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional 14.05.26 10h32 Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 futebol Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante' Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa' 14.05.26 12h19