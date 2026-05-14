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Brasil de olho em joia do Real Madrid para a seleção sub-17 após jovem ser preterido na Espanha

Estadão Conteúdo

Nascido em Vigo e com dupla cidadania, o atacante Bryan Bugarin, do Real Madrid, pode se tornar reforço de peso da seleção sub-17 do Brasil após ser deixado de lado em convocação da Espanha para a fase final do Campeonato Europeu de seleções da categoria.

O técnico Sergio García anunciou os 21 convocados na segunda-feira, com seis atacantes, mas com a ausência de Bugarin, definido como jogador de brilhante futuro, a ponto de o Real Madrid não ter medido esforços para contratá-lo do Celta, onde começou.

Muitos espanhóis mandaram mensagens no post da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) da convocação cobrando a presença de Bugarin e reclamando que o país vai perdê-lo para o Brasil.

Segundo o Diário AS, da Espanha, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já teria entrado em contato com a jovem joia do Real Madrid, que sonha em atuar em uma seleção e teria o apoio da mãe brasileira para defender as cores verde e amarelo após novo "desprezo" do selecionado espanhol.

Bryan Bugarin é considerado um dos maiores talentos atuais de La Fábrica, do Real Madrid e, segundo o AS, pode seguir os passos de Nico Paz e defender outra seleção por não agradar a alta cúpula da Espanha. O garoto de 17 anos é um goleador nato.

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seleção brasileira sub-17

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