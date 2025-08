Brasil conquista Copa América de Futebol Feminino após empate e vitória nos pênaltis

A seleção brasileira de futebol feminino é campeã da Copa América 2025. O título foi conquistado após uma final eletrizante contra a Colômbia, neste sábado (2), com empate por 3 a 3 no tempo regulamentar e 4 a 4 na prorrogação. A decisão foi para os pênaltis, e o Brasil levou a melhor.

Disputa intensa entre Brasil e Colômbia

O confronto foi marcado pelo equilíbrio e por uma série de viradas. A Colômbia saiu na frente, mas o Brasil mostrou reação rápida. Durante o tempo regulamentar, as seleções empataram por 3 a 3. Na prorrogação, mais um gol para cada lado levou a decisão para os pênaltis.

Brasil supera pressão e conquista o título

Nas cobranças, a goleira brasileira brilhou com uma defesa decisiva, enquanto todas as jogadoras do Brasil converteram suas penalidades. Com isso, a seleção garantiu o título da Copa América e reforçou sua hegemonia no futebol feminino sul-americano.

Brasil na Copa América Feminina

Com esta conquista, o Brasil mantém a tradição de protagonismo na competição continental. A equipe soma agora nove títulos da Copa América Feminina, mantendo-se como a maior campeã da história do torneio.