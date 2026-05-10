Brasil conquista 1 prata e 2 bronzes no último dia do Grand Slam de Astana de judô Guilherme Schimidt estreou vencendo o holandês Tigo Renes e depois passou pelo cazaque Aidar Arapov Estadão Conteúdo 10.05.26 13h46 Judô. (EUGENE HOSHIKO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO) Os judocas brasileiros conquistaram uma medalha de prata e duas de bronze neste domingo, último dia de disputas do Grand Slam de Astana, no Cazaquistão. Guilherme Schimidt foi vice-campeão na categoria até 90kg, enquanto Beatriz Freitas (-78kg) e Leonardo Gonçalves (-100kg) ficaram com os bronzes. O Brasil termina a competição com sete pódios, superando as seis medalhas da última edição da etapa cazaque. Guilherme Schimidt estreou vencendo o holandês Tigo Renes e depois passou pelo cazaque Aidar Arapov. Na semifinal, ele enfrentou o compatriota Rafael Macedo. Os dois já haviam se enfrentado uma vez, na final da Seletiva Nacional para o Pan-Americano, em abril, e Macedo levou a melhor. Desta vez, Schimidt conseguiu punições por falta de combatividade do companheiro de seleção. Com a vitória, Schimidt avançou a sua primeira final internacional após a mudar de categoria - era do -81kg. Enfrentou o sérvio Boris Rutovic e ficou com a prata após cair em yuko e não conseguir reverter o placar. Rafael Macedo chegou a disputar o bronze, mas ficou em quinto lugar contra o moldavo Mihail Latsev. VEJA MAIS Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão Competição segue até domingo (10/5). A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição Judoca paraense conquista título brasileiro e quer inspirar nova geração Natural de Ananindeua, Rafael Ribeiro retorna aos tatames em alta após pausa na carreira Beatriz Freitas chegou ao pódio do -78kg após quatro lutas. Nas oitavas, venceu a cazaque Saltanat Akhmetova e nas quartas perdeu para a francesa Liz Ngelebeya. Ela passou pela russa Aleksandra Babintseva na repescagem e venceu a canadense Coralie Godbout na luta pelo bronze. No -100kg masculino, Leonardo Gonçalves venceu o holandês Simeon Catharina no golden score para confirmar a sétima medalha do Brasil na competição. O confronto direto entre os dois marcava 4 a 2 para o adversário. Antes de enfrentar Catharina, o brasileiro disputou três lutas. Venceu Mushin Malev, do Tajiquistão, e o cazaque Askar Birzhanov. Na semifinal, perdeu para o moldavo Vadim Ghimbovschi. A seleção brasileira de judô disputa agora o Open Europeu de Benidorm, na Espanha, no próximo fim de semana, seguido de um treinamento de campo na mesma cidade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave judô Grand Slam de Astana Guilherme Schimidt Beatriz Freitas Leonardo Gonçalves COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIS ESPORTES Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026 e apresenta exigências aos países-sede Governo iraniano pediu garantias sobre vistos, segurança e respeito à delegação durante o torneio 10.05.26 8h37 Futebol Participantes da Corrida do Sal terão acesso a milhares de fotos da prova horas após o evento Cobertura será feita pela Fotop, empresa especializada em captação de imagens esportivas 10.05.26 8h00 Carlos Ferreira Leão em jogo para o máximo das virtudes 10.05.26 7h00 ESPORTES CRB derrota o Operário-PR e conquista a primeira vitória em Maceió pela Série B Os gols da vitória foram de Pedro Castro e Mikael 09.05.26 23h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES DUELO Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré 10.05.26 13h00 Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 JOGO DE HOJE Remo x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10/05) pela Série A do Brasileirão Remo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.05.26 15h00 vai chover? Veja a previsão do tempo para a partida entre Remo e Palmeiras no Mangueirão neste domingo Partida pela Série A será disputada neste domingo (10), em Belém 09.05.26 21h00