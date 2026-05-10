Brasil conquista 1 prata e 2 bronzes no último dia do Grand Slam de Astana de judô

Os judocas brasileiros conquistaram uma medalha de prata e duas de bronze neste domingo, último dia de disputas do Grand Slam de Astana, no Cazaquistão. Guilherme Schimidt foi vice-campeão na categoria até 90kg, enquanto Beatriz Freitas (-78kg) e Leonardo Gonçalves (-100kg) ficaram com os bronzes. O Brasil termina a competição com sete pódios, superando as seis medalhas da última edição da etapa cazaque.

Guilherme Schimidt estreou vencendo o holandês Tigo Renes e depois passou pelo cazaque Aidar Arapov. Na semifinal, ele enfrentou o compatriota Rafael Macedo. Os dois já haviam se enfrentado uma vez, na final da Seletiva Nacional para o Pan-Americano, em abril, e Macedo levou a melhor. Desta vez, Schimidt conseguiu punições por falta de combatividade do companheiro de seleção.

Com a vitória, Schimidt avançou a sua primeira final internacional após a mudar de categoria - era do -81kg. Enfrentou o sérvio Boris Rutovic e ficou com a prata após cair em yuko e não conseguir reverter o placar. Rafael Macedo chegou a disputar o bronze, mas ficou em quinto lugar contra o moldavo Mihail Latsev.

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Beatriz Freitas chegou ao pódio do -78kg após quatro lutas. Nas oitavas, venceu a cazaque Saltanat Akhmetova e nas quartas perdeu para a francesa Liz Ngelebeya. Ela passou pela russa Aleksandra Babintseva na repescagem e venceu a canadense Coralie Godbout na luta pelo bronze.

No -100kg masculino, Leonardo Gonçalves venceu o holandês Simeon Catharina no golden score para confirmar a sétima medalha do Brasil na competição. O confronto direto entre os dois marcava 4 a 2 para o adversário.

Antes de enfrentar Catharina, o brasileiro disputou três lutas. Venceu Mushin Malev, do Tajiquistão, e o cazaque Askar Birzhanov. Na semifinal, perdeu para o moldavo Vadim Ghimbovschi.

A seleção brasileira de judô disputa agora o Open Europeu de Benidorm, na Espanha, no próximo fim de semana, seguido de um treinamento de campo na mesma cidade.