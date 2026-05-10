Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Brasil conquista 1 prata e 2 bronzes no último dia do Grand Slam de Astana de judô

Guilherme Schimidt estreou vencendo o holandês Tigo Renes e depois passou pelo cazaque Aidar Arapov

Estadão Conteúdo
fonte

Judô. (EUGENE HOSHIKO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Os judocas brasileiros conquistaram uma medalha de prata e duas de bronze neste domingo, último dia de disputas do Grand Slam de Astana, no Cazaquistão. Guilherme Schimidt foi vice-campeão na categoria até 90kg, enquanto Beatriz Freitas (-78kg) e Leonardo Gonçalves (-100kg) ficaram com os bronzes. O Brasil termina a competição com sete pódios, superando as seis medalhas da última edição da etapa cazaque.

Guilherme Schimidt estreou vencendo o holandês Tigo Renes e depois passou pelo cazaque Aidar Arapov. Na semifinal, ele enfrentou o compatriota Rafael Macedo. Os dois já haviam se enfrentado uma vez, na final da Seletiva Nacional para o Pan-Americano, em abril, e Macedo levou a melhor. Desta vez, Schimidt conseguiu punições por falta de combatividade do companheiro de seleção.

Com a vitória, Schimidt avançou a sua primeira final internacional após a mudar de categoria - era do -81kg. Enfrentou o sérvio Boris Rutovic e ficou com a prata após cair em yuko e não conseguir reverter o placar. Rafael Macedo chegou a disputar o bronze, mas ficou em quinto lugar contra o moldavo Mihail Latsev.

VEJA MAIS

image Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão
Competição segue até domingo (10/5). A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição

image Judoca paraense conquista título brasileiro e quer inspirar nova geração
Natural de Ananindeua, Rafael Ribeiro retorna aos tatames em alta após pausa na carreira

Beatriz Freitas chegou ao pódio do -78kg após quatro lutas. Nas oitavas, venceu a cazaque Saltanat Akhmetova e nas quartas perdeu para a francesa Liz Ngelebeya. Ela passou pela russa Aleksandra Babintseva na repescagem e venceu a canadense Coralie Godbout na luta pelo bronze.

No -100kg masculino, Leonardo Gonçalves venceu o holandês Simeon Catharina no golden score para confirmar a sétima medalha do Brasil na competição. O confronto direto entre os dois marcava 4 a 2 para o adversário.

Antes de enfrentar Catharina, o brasileiro disputou três lutas. Venceu Mushin Malev, do Tajiquistão, e o cazaque Askar Birzhanov. Na semifinal, perdeu para o moldavo Vadim Ghimbovschi.

A seleção brasileira de judô disputa agora o Open Europeu de Benidorm, na Espanha, no próximo fim de semana, seguido de um treinamento de campo na mesma cidade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

judô

Grand Slam de Astana

Guilherme Schimidt

Beatriz Freitas

Leonardo Gonçalves
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MAIS ESPORTES

Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026 e apresenta exigências aos países-sede

Governo iraniano pediu garantias sobre vistos, segurança e respeito à delegação durante o torneio

10.05.26 8h37

Futebol

Participantes da Corrida do Sal terão acesso a milhares de fotos da prova horas após o evento

Cobertura será feita pela Fotop, empresa especializada em captação de imagens esportivas

10.05.26 8h00

Carlos Ferreira

Leão em jogo para o máximo das virtudes

10.05.26 7h00

ESPORTES

CRB derrota o Operário-PR e conquista a primeira vitória em Maceió pela Série B

Os gols da vitória foram de Pedro Castro e Mikael

09.05.26 23h06

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DUELO

Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo

Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré

10.05.26 13h00

Futebol

Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A

Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão

10.05.26 8h00

JOGO DE HOJE

Remo x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10/05) pela Série A do Brasileirão

Remo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

10.05.26 15h00

vai chover?

Veja a previsão do tempo para a partida entre Remo e Palmeiras no Mangueirão neste domingo

Partida pela Série A será disputada neste domingo (10), em Belém

09.05.26 21h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda