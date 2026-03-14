Brasil cai para República Checa após queda de rendimento no segundo tempo no Pré-Mundial O resultado que complica a situação da equipe na luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2026 Estadão Conteúdo 14.03.26 12h43 A seleção brasileira feminina de basquete sofreu uma dura derrota no Pré-Mundial disputado em Wuhan, na China. Na madrugada deste sábado, o Brasil chegou a liderar no intervalo, mas acabou superado pela República Checa por 84 a 65, resultado que complica a situação da equipe na luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. A equipe brasileira fez um primeiro tempo equilibrado e conseguiu reagir após um início complicado na partida. As tchecas começaram melhor e abriram vantagem ainda no primeiro quarto, mas o Brasil cresceu no segundo período e passou à frente do placar. Com bom desempenho ofensivo, as brasileiras foram para o intervalo vencendo por 46 a 42. O cenário mudou completamente na volta do intervalo. A seleção teve dificuldades para pontuar e acumulou erros ofensivos, enquanto a República Tcheca passou a controlar o ritmo do jogo. No terceiro quarto, o Brasil marcou apenas sete pontos, permitindo que as europeias assumissem a liderança e ampliassem a diferença. A pivô Damiris Dantas foi o principal destaque brasileiro, com 30 pontos e 12 rebotes, enquanto Kamilla Cardoso também registrou um double-double, com 15 pontos e 11 rebotes. Apesar das boas atuações individuais, o alto número de desperdícios de posse e a queda de produção ofensiva no segundo tempo pesaram contra a equipe. Com o resultado, o Brasil soma uma vitória e duas derrotas no torneio classificatório para o Mundial que será disputado na Alemanha. A seleção ainda terá mais dois compromissos na fase de grupos - contra Mali, neste domingo, e diante da China, na terça-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete seleção brasileira pré-mundial COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 AUTOMOBILISMO F1: veja o grid de largada do GP da China com Kimi Antonelli na pole e Bortoleto em 16º Mercedes confirmou o bom desempenho ao longo da classificação em Xangai e largará na frente 14.03.26 8h38 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46