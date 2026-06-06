brasil brilha e leva ouro com bárbara domingos no pan-americano de ginástica rítmica

A ginasta brasileira Bárbara Domingos conquistou, neste sábado (6), o título do individual geral no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica, disputado no Rio de Janeiro. Competindo diante da torcida brasileira, a atleta liderou a classificação ao longo dos dois dias de provas e confirmou o favoritismo ao subir ao lugar mais alto do pódio, levando o ouro do individual geral.

Geovanna Santos e Maria Eduarda Alexandre também tiveram bom desempenho e avançaram às finais por aparelhos. Junto com Bárbara, elas contribuíram para que o Brasil garantisse ainda o ouro na competição por equipes, superando os Estados Unidos na classificação geral.

Bárbara Domingos e Geovanna Santos começaram o dia nas classificatórias da fita. Única ginasta brasileira a competir em todos os aparelhos, Babi começou a fase qualificatória liderando o individual geral na última sexta-feira, quando somou 27.050 na bola e 28.550 no arco. As boas pontuações continuaram neste sábado, com Babi anotando 28.500 na fita e liderando o aparelho. Já no arco, a nota foi um pouco mais baixa, recebendo 27.600, informou, ainda, o portal G1.

Ainda assim, a paranaense foi campeã da disputa geral, somando no total 111.700 pontos e garantindo-se na decisão de todos os aparelhos. Os Estados Unidos completaram o pódio com uma dobradinha de Megan Chu e Natalie De La Rosa, respectivamente. As outras finais serão disputadas no domingo (07). Jojô Furacão recebeu uma boa pontuação na fita, somando 28.100.

Nesse Pan-Americano, a ginasta optou por competir apenas no arco e fita. Na última sexta-feira, primeiro dia de qualificatórias, Jojô liderou as disputas do arco com a maior nota: 28.600. Com os resultados, a capixaba avançou à decisão dos dois aparelhos, mantendo a liderança no arco e ficando em terceiro lugar na fita. Assim como Geovanna Santos, Maria Eduarda Alexandre também compete em apenas dois aparelhos nesse Pan-Americano. Ainda no primeiro dia de classificatórias, Maria liderou as disputas da bola ao somar 27.250 pontos. A pontuação alta garantiu a ginasta na decisão desse aparelho, em primeiro lugar. Neste sábado, a catarinense entrou em ação nas maças, mas deixou o aparelho cair e cometeu alguns erros durante a série, ficando em 8° lugar ao somar 24.750, mas ainda assim avançando à final na última posição.

Com o bom somatório de 220.400 por toda a equipe brasileira, o Brasil desbancou as americanas e também levou o ouro na disputa por equipes. A prata foi para os Estados Unidos, com 220.250. Completou o pódio o Canadá, com 192.400 no geral.