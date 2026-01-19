Brahim Díaz pede desculpas por pênalti perdido que daria título ao Marrocos: 'Minha alma dói'

Camisa 10 da seleção marroquina, Brahim Díaz tinha tudo para iniciar a semana com tratamento de herói nacional. O jogador do Real Madrid bateu um pênalti no último lance do tempo normal da final da Copa Africana das Nações, diante de Senegal, que definiria a vitória por 1a 0 e o título, mas errou. O jogador apostou em cavadinha e acabou mandando nas mãos do goleiro rival. Ele usou suas redes sociais para se desculpar.

Com uma foto em preto e branco no Instagram e com a medalha de vice-campeão no peito, o jogador se disse arrasado pela decisão equivocada na batida - teve de esperar 24 minutos após Senegal ameaçar abandonar a partida - e admitiu que será difícil se recuperar do baque no lotado estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat.

"Minha alma dói", admitiu, sem esconder a tristeza. "Sonhei com este título graças a todo o amor que vocês me deram, cada mensagem, cada demonstração de apoio que me fez sentir que não estava sozinho. Lutei com tudo o que tinha, com o coração acima de tudo. Ontem (domingo) eu falhei e assumo total responsabilidade. Peço desculpas do fundo do meu coração."

Além do pedido de desculpas, o meia-atacante marroquino admitiu que será complicado se recuperar da falha que custou caro e causou enorme frustração para os torcedores locais - Senegal fez 1 a 0 na prorrogação e levou a taça. Mas mostrou-se determinado a buscar uma redenção.

"Vai ser difícil para mim me recuperar, porque essa ferida não cicatriza facilmente... Mas vou tentar. Não por mim, mas por todos que acreditaram em mim e por todos que sofreram comigo", disse. "Continuarei em frente até que um dia eu possa retribuir todo esse amor e me tornar um motivo de orgulho para o meu povo marroquino."

Nos comentários, Roberto Carlos e Vinicius Júnior demonstraram apoio ao jogador do Real Madrid. "Parabéns pela linda competição que vocês fizeram lindo, tudo tem o seu momento e você verá vale! Ainda estamos juntos" escreveu o ex-lateral.