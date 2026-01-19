Brahim Díaz pede desculpas por pênalti perdido que daria título ao Marrocos: 'Minha alma dói' Em plena final, Díaz apostou em cavadinha e acabou perdendo o pênalti. Estadão Conteúdo 19.01.26 17h22 Camisa 10 da seleção marroquina, Brahim Díaz tinha tudo para iniciar a semana com tratamento de herói nacional. O jogador do Real Madrid bateu um pênalti no último lance do tempo normal da final da Copa Africana das Nações, diante de Senegal, que definiria a vitória por 1a 0 e o título, mas errou. O jogador apostou em cavadinha e acabou mandando nas mãos do goleiro rival. Ele usou suas redes sociais para se desculpar. Com uma foto em preto e branco no Instagram e com a medalha de vice-campeão no peito, o jogador se disse arrasado pela decisão equivocada na batida - teve de esperar 24 minutos após Senegal ameaçar abandonar a partida - e admitiu que será difícil se recuperar do baque no lotado estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat. "Minha alma dói", admitiu, sem esconder a tristeza. "Sonhei com este título graças a todo o amor que vocês me deram, cada mensagem, cada demonstração de apoio que me fez sentir que não estava sozinho. Lutei com tudo o que tinha, com o coração acima de tudo. Ontem (domingo) eu falhei e assumo total responsabilidade. Peço desculpas do fundo do meu coração." Além do pedido de desculpas, o meia-atacante marroquino admitiu que será complicado se recuperar da falha que custou caro e causou enorme frustração para os torcedores locais - Senegal fez 1 a 0 na prorrogação e levou a taça. Mas mostrou-se determinado a buscar uma redenção. "Vai ser difícil para mim me recuperar, porque essa ferida não cicatriza facilmente... Mas vou tentar. Não por mim, mas por todos que acreditaram em mim e por todos que sofreram comigo", disse. "Continuarei em frente até que um dia eu possa retribuir todo esse amor e me tornar um motivo de orgulho para o meu povo marroquino." Nos comentários, Roberto Carlos e Vinicius Júnior demonstraram apoio ao jogador do Real Madrid. "Parabéns pela linda competição que vocês fizeram lindo, tudo tem o seu momento e você verá vale! Ainda estamos juntos" escreveu o ex-lateral. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Africana das Nações Brahim Díaz desculpas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após críticas, gramado do Mangueirão passará por reparos, diz agrônomo Gramado do Estádio Olímpico do Pará foi alvo de críticas de dirigentes e torcedores do Remo 19.01.26 16h53 Futebol Remo terá escalação 'próxima do ideal' na estreia no Parazão, afirma Braz Segundo o dirigente, o início da temporada exige que os principais jogadores ganhem "minutos de campo" antes do desafio maior no Barradão, contra o Vitória. 19.01.26 14h39 Futebol Braz se preocupa com jogos seguidos do Remo no início de fevereiro: 'não sei como farão' Dirigente falou sobre a falta de flexibilidade da FPF na montagem do calendário e disse que avalia condição. 19.01.26 14h31 FUTEBOL Palmeiras e Fortaleza já tiveram interesse no meia-atacante Kukri, afirma dirigente do Águia Pedrinho Corrêa, vice-presidente do Azulão, comentou sobre interesse dos clubes e os motivos que fizeram o jogador permanecer no Azulão 19.01.26 14h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão" Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará 19.01.26 10h15 futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30 futebol Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025 Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6% 19.01.26 10h52 Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48