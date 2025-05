Braga x Benfica: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (17/05) pela Liga Portugal

Benfica x Braga disputam hoje, sábado (17/05), a 34ª rodada da Liga Portugal. O jogo ocorrerá às 14h (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Benfica x Braga ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília). Em Portugal, o jogo será transmitido pelo Sport TV.

Como as equipes chegam para o jogo?

O Benfica chega com 79 pontos, mesma pontuação do líder Sporting, mas em desvantagem no critério de confronto direto. Para ser campeão, o time comandado por Bruno Lage precisa somar mais pontos que o rival, que enfrenta o Vitória de Guimarães no mesmo horário. O empate por 1 a 1 entre os dois grandes na última rodada manteve a disputa aberta até o fim. Kerem Aktürkoğlu marcou o gol dos encarnados no clássico.

O Braga, por sua vez, ocupa a 4ª colocação, com 65 pontos, e ainda sonha com o 3º lugar, atualmente do Porto. Para isso, precisa vencer o Benfica e tirar sete gols de saldo – uma missão difícil, mas ainda matematicamente possível. A equipe de Carlos Carvalhal não vence há três partidas.

Benfica x Braga: prováveis escalações

Benfica: Trubin; Carreras, António Silva, Otamendi, Araújo; Florentino, Barreiro; Aktürkoğlu, Kokçu, Schjelderup; Pavlidis. Técnico: Bruno Lage

Braga: Hornicek; Chissumba, Oliveira, Niakaté, Gomez; Ricardo Horta, Moutinho, Carvalho, Fernandes; Zalazar; Ouazzani. Técnico: Carlos Carvalhal

FICHA TÉCNICA

Benfica x Braga

Campeonato Português

Local: Estádio Municipal de Braga, em Braga, Portugal

Data/Horário: sábado, 17 de maio de 2025, às 14h (de Brasília)