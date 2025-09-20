Braga ameaça acionar Botafogo na Fifa por dívida de rescisão do técnico Arthur Jorge

O Sporting Braga vai acionar a Fifa contra o Botafogo por causa de uma dívida relacionada ao pagamento da multa rescisória do técnico Arthur Jorge, que deixou o clube português em abril de 2024 para assumir o conjunto do Rio de Janeiro.

A dívida do Botafogo corresponde a 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões), valor da segunda parcela que não foi depositada, o que representa metade do valor da multa para liberar o treinador, segundo a ESPN Brasil.

Há um mês os dirigentes do Braga cobram os botafoguenses, sem obterem resposta. Assim, a decisão foi buscar a Fifa, órgão máximo do futebol mundial, para resolver o litígio e receber o valor devido.

Esta não é a primeira vez que o Braga cobra a dívida do Botafogo, que já havia atrasado o pagamento da primeira parcela, no mesmo valor, no ano passado. O depósito só foi realizado após os portugueses também ameaçarem ir à Fifa.

Arthur Jorge já deixou o clube alvinegro e desde janeiro lidera o Al Rayyan, do Catar. O comandante português foi disputado por clubes do exterior após conquistar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024.

No início de agosto, com quatro meses de atraso, o Botafogo publicou seu balanço financeiro relativo ao exercício fiscal de 2024 com um prejuízo R$ 299,98 milhões - no ano fiscal de 2023, o saldo negativo foi de R$ 56,03 milhões.