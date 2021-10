Bottas aproveita punição a Hamilton e larga na frente na Turquia. Verstappen é 2º

A Mercedes confirmou o domínio exercido ao longo de todo o fim de semana até aqui em Istambul Park e conquistou a pole-position do GP da Turquia. Lewis Hamilton foi o mais rápido da classificação e, com direito a recorde da pista, cravou 1min22s868 neste sábado (9). Mas o heptacampeão vai perder dez posições no grid em razão da punição por troca de componente de motor e, desta forma, largará em 11º. Valtteri Bottas, o segundo mais rápido da classificação, vai alinhar o Mercedes #77 na posição de honra neste domingo.

Max Verstappen ficou longe do poderio da Mercedes até agora no fim de semana, mas obteve o terceiro tempo na classificação, que lhe valeu o segundo lugar no grid da corrida. O holandês vai partir lado a lado com Bottas, enquanto Hamilton vai ter de remar para alcançar os ponteiros ao longo da disputa.

Charles Leclerc, da Ferrari, reiterou a boa performance obtida nos treinos de sexta-feira e vai abrir a segunda fila do grid, tendo ao seu lado no grid a AlphaTauri de Pierre Gasly, outro piloto com grande rendimento ao longo do fim de semana. Fernando Alonso, da Alpine, vai largar em quinto, lado a lado com Sergio Pérez, da Red Bull. Lando Norris, da McLaren, sai em sétimo, seguido pela Aston Martin de Lance Stroll e pela AlphaTauri de Yuki Tsunoda. Sebastian Vettel ganhou também uma posição e vai abrir a disputa em décimo.