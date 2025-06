Botafogo vai para o sétimo treinador desde que John Textor comprou SAF; conheça os cotados

O americano John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, surpreendeu a todos e demitiu o técnico português Renato Paiva na madrugada desta segunda-feira, dois dias após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras e a eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Agora, o clube carioca busca o sétimo treinador sob a gestão de Textor, que tem média de um novo comandante a cada 181 dias, aproximadamente seis meses.

Alguns nomes livres no mercado são especulados nos corredores de General Severiano. Entre eles está Sérgio Conceição, que não se firmou no comando do Milan. O português, de 50 anos, é um dos nomes no radar do Botafogo.

Outro especulado é o italiano Roberto Mancini, que já havia sido procurado antes mesmo da contratação de Renato Paiva, mas não aceitou o projeto. Aos 60 anos, Mancini está sem clube desde que deixou a seleção da Arábia Saudita. Também está no mercado o português Carlos Carvalhal, de 59 anos, que saiu do Braga ao fim da última temporada europeia.

Renato Paiva deixa o clube após apenas quatro meses no cargo. Ele assumiu o comando do time carioca em fevereiro deste ano e se despede após classificar a equipe em segundo lugar no Grupo B, considerado o 'grupo da morte' do Mundial de Clubes, e vencer o campeão da Champions League, o PSG, por 1 a 0, na segunda rodada da fase de grupos.

John Textor caminha para o sétimo técnico desde que assumiu o comando do clube. O primeiro foi o português Luís Castro, prestigiado durante todo o processo de 462 dias, mesmo sob pressão. Castro optou por deixar o clube em 2023, enquanto liderava o Brasileirão, para assumir o Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde passou a comandar Cristiano Ronaldo.

Na sequência, Bruno Lage durou apenas 88 dias no cargo. O português saiu em meio à disputa pelo título brasileiro. Ainda em 2023, Lúcio Flávio assumiu como interino, foi efetivado e demitido 42 dias depois, após a equipe praticamente abandonar a briga pelo título.

Tiago Nunes chegou em seguida, mas não conseguiu manter o bom desempenho de Luís Castro e foi dispensado 98 dias depois, em fevereiro de 2024. Textor, então, apostou em Artur Jorge, promissor técnico português ex-Braga.

Jorge comandou a equipe por 273 dias, conquistando dois dos maiores títulos da história do clube: Campeonato Brasileiro e Libertadores de 2024. Mesmo com contrato em vigor, deixou o cargo para assumir o Al-Rayyan, do Catar, após a derrota para o Pachuca no Intercontinental da Fifa.

Eliminado no Mundial, o Botafogo retorna ao Brasil e dará descanso ao elenco antes de retomar a temporada. O clube ainda disputa o Campeonato Brasileiro, onde ocupa o oitavo lugar, além das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Red Bull Bragantino, e das oitavas da Libertadores, diante da LDU.