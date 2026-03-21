Botafogo usa bem a bola parada, vence o Red Bull Bragantino e respira no Brasileirão O Bragantino conheceu sua terceira derrota seguida da Série A Estadão Conteúdo 21.03.26 18h32 O Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, reabilitando-se no Campeonato Brasileiro. A partida da oitava rodada, disputada em Bragança Paulista (SP) neste sábado, viu o time carioca sair na frente com Alex Telles, sofrer o empate de Lucas Barbosa, mas garantir a vitória na segunda etapa com Alexander Barboza. Esta vitória encerra uma sequência de quatro derrotas para o Botafogo, que havia goleado o Cruzeiro por 4 a 0 na estreia. O clube agora soma seis pontos e deixou, momentaneamente, a zona de rebaixamento. A equipe ainda tem dois jogos a menos na tabela da competição. Já o Red Bull Bragantino conheceu sua terceira derrota consecutiva, acumulando seis jogos sem vencer, com quatro derrotas e dois empates. Com oito pontos, a equipe se aproxima do Z-4 na classificação do Brasileirão após este resultado. O Jogo e os Gols O Botafogo abriu o placar cedo, aos sete minutos, com um pênalti cobrado por Alex Telles após revisão do VAR. O goleiro Cleiton foi deslocado, e o time carioca saiu em vantagem. Pouco depois, Lucas Barbosa quase empatou com cabeçada à queima-roupa e um chute de longe, mas o goleiro Raul fez defesas importantes. Na sequência, Lucas Barbosa aproveitou a terceira tentativa e empatou para o Red Bull Bragantino, aos 14 minutos, após interceptar um chute de Henry Mosquera na área e vencer o goleiro. O Botafogo buscou responder, com Montoro acertando a trave. Aos 20 minutos, um gol de Henry Mosquera para o Bragantino foi anulado por impedimento, detectado pelo VAR. Antes do intervalo, Matheus Martins teve uma chance, mas finalizou para fora. Segundo Tempo e Vitória Alvinegra Na segunda etapa, o Red Bull Bragantino manteve uma postura ofensiva, criando chances com Alix Vinícius, Eduardo Sasha e Henry Mosquera, mas sem conseguir finalizar com sucesso. A equipe da casa buscava a virada. Apesar da pressão adversária, o Botafogo marcou o gol da vitória aos 25 minutos do segundo tempo. Danilo cobrou escanteio pela esquerda e Alexander Barboza cabeceou firme para o gol, colocando o time carioca novamente à frente no placar. O time da casa tentou reagir, com Davi Gomes e Lucas Barbosa sendo bloqueados. O goleiro Raul fez importantes defesas em cabeçadas de Isidro Pitta e Gustavo Marques. A insistência do Bragantino não foi suficiente para evitar a derrota. Próximos Confrontos no Brasileirão O Campeonato Brasileiro terá uma pausa, com a nona rodada prevista para daqui a dez dias. As equipes se preparam para os próximos desafios após esta rodada. O Red Bull Bragantino enfrentará o Flamengo em 2 de abril, quinta-feira, às 21h30, novamente em casa. Este será um confronto importante pela sequência da competição. O Botafogo jogará contra o Mirassol em 1º de abril, quarta-feira, às 19h, no Nilton Santos, no Rio. Este jogo será válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, em 29 de março, às 18h30, o time carioca fará um jogo atrasado da quinta rodada contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Ficha Técnica da Partida Confira os detalhes do confronto entre Red Bull Bragantino e Botafogo: RED BULL BRAGANTINO 1 X 2 BOTAFOGO LOCAL: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). ÁRBITRO: Lucas Casagrande (PR). PÚBLICO: 4.089 torcedores. RENDA: R$ 178.250,00. GOLS: Alex Telles, aos 7, e Lucas Barbosa, aos 14 minutos do primeiro tempo. Alexander Barboza, aos 25 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS: Alix Vinicius e Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino). Santi Rodríguez, Matheus Martins e Edenílson (Botafogo). RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Davi Gomes), Matheus Fernandes (Ignacio Sosa), Rodriguinho (Gustavinho) e Lucas Barbosa; Henry Mosquera (Herrera) e Eduardo Sasha (Isidro Pitta). Técnico: Vagner Mancini. BOTAFOGO: Raul; Mateo Ponte, Ferraresi (Justino), Alexander Barboza e Alex Telles (Vitinho); Danilo, Montoro e Santi Rodríguez (Allan); Matheus Martins (Edenílson), Júnior Santos (Villalba) e Joaquín Correa. Técnico: Martín Anselmi. 