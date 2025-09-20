Botafogo supera expulsão no 1º tempo, vence Atlético-MG e entra no G-4 do Brasileirão

O Botafogo foi guerreiro e conquistou três pontos valiosos no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, recebeu o Atlético-MG no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e venceu por 1 a 0, pela 24ª rodada. O placar foi mais significativo, pois o time carioca venceu com um jogador a menos após expulsão de Chris Ramos no fim do primeiro tempo.

Com a vitória, o Botafogo alcançou 39 pontos e assumiu a quarta colocação, ultrapassando o Mirassol, que ainda joga no domingo. O time voltou a vencer após dois jogos, já que vinha de derrota para o São Paulo, por 1 a 0, e empate com o Mirassol, por 3 a 3. O Atlético-MG, por outro lado, não vence há seis jogos no Brasileirão, sendo quatro derrotas e dois empates. Assim, segue com 25 pontos, na modesta 13ª posição.

Jogando fora de casa, o Atlético-MG começou levando um susto. Marçal cobrou falta e Barboza cabeceou com muito perigo. O Botafogo teve outra grande chance quando Montoro deixou Vitinho na frente de Everson, mas ele mandou para fora. O time mineiro respondeu com falta de Hulk, que mandou uma bomba, mas Léo Linck se esticou todo para salvar.

Em outro momento, o Atlético quase abriu o placar. Reinier tabelou com Hulk e chutou firme, porém a bola parou na trave. Na sequência, ele apareceu de novo para chutar, acertando o lado de fora da rede, em momento de grande pressão do Atlético.

No fim do primeiro tempo, o árbitro foi chamado pelo VAR para possível expulsão. Ele viu cotovelada de Chris Ramos em Igor Gomes e expulsou o jogador, deixando o Botafogo com um a menos.

Na volta para o segundo tempo, porém, o jogo mudou de panorama logo aos dois minutos. Após excelente lançamento, Montoro dominou com maestria na esquerda, já perto da área, e deu um corte que deixou Natanael caído no chão. Ele deu um toque por cima para a grande área e Santiago Rodríguez completou de cabeça. Mesmo um pouco distante do gol, a bola foi no ângulo, sem chance de defesa - gol validado após revisão ddo VAR.

Com um jogador a mais e atrás do placar, o Atlético se viu obrigado a avançar, mas o Botafogo passou a se defender muito bem. O time mineiro chegou com muito perigo quando Hulk recebeu bom passe e chutou no canto, rasteiro, para fora.

Ao mesmo tempo que o Atlético buscava o empate, também deixava espaço e o Botafogo soube mostrar que estava vivo no jogo. Cuiabano, por exemplo, fez fila e bateu para defesa de Everson. Mesmo com sete minutos de acréscimos e com forte pressão, o Atlético não conseguiu evitar a derrota.

O Botafogo volta a campo apenas no próximo domingo, às 16h, quando faz o clássico com o Fluminense no Maracanã, no Rio, pela 25ª rodada. O Atlético-MG joga na quarta-feira, às 19h, diante do Bolívar-BOL na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana - a ida terminou 2 a 2. No Brasileirão, encara o Mirassol, no sábado, às 21h, também em casa.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 ATLÉTICO-MG

BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, Kaio, Alexander Barboza e Marçal; Marlon Freitas, Newton, Montoro (Cuiabano) e Savarino (Joaquín Correa); Santiago Rodríguez (Allan) e Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.

ATLÉTICO - Everson; Natanael (Bernard), Lyanco (Gustavo Scarpa), Junior Alonso, Vitor Hugo e Caio Paulista (Guilherme Arana); Fausto Vera, Alan Franco, Igor Gomes (Rony) e Reinier (Biel); Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

GOL - Santiago Rodríguez, aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Linck, Marçal, Marlon Freitas, Montoro, Santiago Rodríguez, Lyanco e Hulk.

CARTÃO VERMELHO - Chris Ramos.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

PÚBLICO - 9.923 pagantes (11.816 presentes).

RENDA - R$ 395.180,00.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).