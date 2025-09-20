Botafogo supera expulsão no 1º tempo, vence Atlético-MG e entra no G-4 do Brasileirão Estadão Conteúdo 20.09.25 20h57 O Botafogo foi guerreiro e conquistou três pontos valiosos no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, recebeu o Atlético-MG no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e venceu por 1 a 0, pela 24ª rodada. O placar foi mais significativo, pois o time carioca venceu com um jogador a menos após expulsão de Chris Ramos no fim do primeiro tempo. Com a vitória, o Botafogo alcançou 39 pontos e assumiu a quarta colocação, ultrapassando o Mirassol, que ainda joga no domingo. O time voltou a vencer após dois jogos, já que vinha de derrota para o São Paulo, por 1 a 0, e empate com o Mirassol, por 3 a 3. O Atlético-MG, por outro lado, não vence há seis jogos no Brasileirão, sendo quatro derrotas e dois empates. Assim, segue com 25 pontos, na modesta 13ª posição. Jogando fora de casa, o Atlético-MG começou levando um susto. Marçal cobrou falta e Barboza cabeceou com muito perigo. O Botafogo teve outra grande chance quando Montoro deixou Vitinho na frente de Everson, mas ele mandou para fora. O time mineiro respondeu com falta de Hulk, que mandou uma bomba, mas Léo Linck se esticou todo para salvar. Em outro momento, o Atlético quase abriu o placar. Reinier tabelou com Hulk e chutou firme, porém a bola parou na trave. Na sequência, ele apareceu de novo para chutar, acertando o lado de fora da rede, em momento de grande pressão do Atlético. No fim do primeiro tempo, o árbitro foi chamado pelo VAR para possível expulsão. Ele viu cotovelada de Chris Ramos em Igor Gomes e expulsou o jogador, deixando o Botafogo com um a menos. Na volta para o segundo tempo, porém, o jogo mudou de panorama logo aos dois minutos. Após excelente lançamento, Montoro dominou com maestria na esquerda, já perto da área, e deu um corte que deixou Natanael caído no chão. Ele deu um toque por cima para a grande área e Santiago Rodríguez completou de cabeça. Mesmo um pouco distante do gol, a bola foi no ângulo, sem chance de defesa - gol validado após revisão ddo VAR. Com um jogador a mais e atrás do placar, o Atlético se viu obrigado a avançar, mas o Botafogo passou a se defender muito bem. O time mineiro chegou com muito perigo quando Hulk recebeu bom passe e chutou no canto, rasteiro, para fora. Ao mesmo tempo que o Atlético buscava o empate, também deixava espaço e o Botafogo soube mostrar que estava vivo no jogo. Cuiabano, por exemplo, fez fila e bateu para defesa de Everson. Mesmo com sete minutos de acréscimos e com forte pressão, o Atlético não conseguiu evitar a derrota. O Botafogo volta a campo apenas no próximo domingo, às 16h, quando faz o clássico com o Fluminense no Maracanã, no Rio, pela 25ª rodada. O Atlético-MG joga na quarta-feira, às 19h, diante do Bolívar-BOL na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana - a ida terminou 2 a 2. No Brasileirão, encara o Mirassol, no sábado, às 21h, também em casa. FICHA TÉCNICA BOTAFOGO 1 X 0 ATLÉTICO-MG BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, Kaio, Alexander Barboza e Marçal; Marlon Freitas, Newton, Montoro (Cuiabano) e Savarino (Joaquín Correa); Santiago Rodríguez (Allan) e Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti. ATLÉTICO - Everson; Natanael (Bernard), Lyanco (Gustavo Scarpa), Junior Alonso, Vitor Hugo e Caio Paulista (Guilherme Arana); Fausto Vera, Alan Franco, Igor Gomes (Rony) e Reinier (Biel); Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli. GOL - Santiago Rodríguez, aos 6 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Léo Linck, Marçal, Marlon Freitas, Montoro, Santiago Rodríguez, Lyanco e Hulk. CARTÃO VERMELHO - Chris Ramos. ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP). PÚBLICO - 9.923 pagantes (11.816 presentes). RENDA - R$ 395.180,00. LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Botafogo Atlético-MG COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu comenta derrota para o Goiás e lamenta gols perdidos: 'Faltou converter' Márcio Fernandes comandou o Paysandu em duas partidas e nesta Série B e ainda não venceu 20.09.25 20h52 Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 FUTEBOL Paysandu sofre gol no final, perde para o Goiás e agoniza na lanterna da Série B Equipe bicolor não conseguiu segurar o resultado e sai e campo com mais uma derrota. Goiás assume a liderança provisória da Série B 20.09.25 18h10 FUTEBOL Torcedor do Remo provoca o Paysandu e se fantasia de 'Fantasma da Série C; assista Antes do jogo contra o Atlético-GO, torcedor do Remo passeia pelo bairro de São Brás em Belém fantasiado de 'Fantasma da Série C' 20.09.25 17h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 20.09.25 7h00 VENCER É POSSÍVEL Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida. 20.09.25 7h00 FUTEBOL Paysandu sofre gol no final, perde para o Goiás e agoniza na lanterna da Série B Equipe bicolor não conseguiu segurar o resultado e sai e campo com mais uma derrota. Goiás assume a liderança provisória da Série B 20.09.25 18h10