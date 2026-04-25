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Botafogo não garante permanência de Danilo, e volante admite ansiedade por vaga na Copa

Estadão Conteúdo

O destaque de Danilo no empate do Botafogo com o Internacional ampliou a atenção sobre o volante fora de campo. Em meio à valorização, o técnico Franclim Carvalho não garantiu a permanência do jogador para a próxima janela, enquanto o próprio atleta admitiu ansiedade por uma possível convocação para a Copa do Mundo.

Franclim destacou o desempenho do jogador e a necessidade de dar condições para que ele siga sendo protagonista. "O Danilo é um jogador acima da média. Tem coisas a melhorar, mas também tem muitas qualidades. Fez um gol fantástico. Precisamos manter a equipe equilibrada para dar liberdade a ele", afirmou.

Ao falar sobre o futuro, porém, o treinador adotou cautela e não assegurou a continuidade do volante. "Não sei se ele sai na próxima janela. Não é só o Danilo, temos muitos jogadores valorizados. Ainda temos dez jogos antes da parada e sabemos que podemos contar com ele nesse período", disse.

Vivendo boa fase, Danilo também comentou o momento e revelou que já previa o gol antes da partida. "Foi um jogo difícil, mais travado no primeiro tempo. No segundo, ficou mais aberto, e consegui fazer um belo gol. Eu falei antes que faria um gol de fora da área e iria dar um abraço no Franclim", contou.

O volante também projetou o futuro e não escondeu o desejo de estar na lista final para o Mundial. "Não tenho falado com o Ancelotti, mas o importante é treinar e jogar bem. Estou fazendo isso para poder estar na lista. Fico ansioso pelo dia da convocação", completou.

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