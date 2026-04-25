Botafogo não garante permanência de Danilo, e volante admite ansiedade por vaga na Copa Estadão Conteúdo 25.04.26 22h58 O destaque de Danilo no empate do Botafogo com o Internacional ampliou a atenção sobre o volante fora de campo. Em meio à valorização, o técnico Franclim Carvalho não garantiu a permanência do jogador para a próxima janela, enquanto o próprio atleta admitiu ansiedade por uma possível convocação para a Copa do Mundo. Franclim destacou o desempenho do jogador e a necessidade de dar condições para que ele siga sendo protagonista. "O Danilo é um jogador acima da média. Tem coisas a melhorar, mas também tem muitas qualidades. Fez um gol fantástico. Precisamos manter a equipe equilibrada para dar liberdade a ele", afirmou. Ao falar sobre o futuro, porém, o treinador adotou cautela e não assegurou a continuidade do volante. "Não sei se ele sai na próxima janela. Não é só o Danilo, temos muitos jogadores valorizados. Ainda temos dez jogos antes da parada e sabemos que podemos contar com ele nesse período", disse. Vivendo boa fase, Danilo também comentou o momento e revelou que já previa o gol antes da partida. "Foi um jogo difícil, mais travado no primeiro tempo. No segundo, ficou mais aberto, e consegui fazer um belo gol. Eu falei antes que faria um gol de fora da área e iria dar um abraço no Franclim", contou. O volante também projetou o futuro e não escondeu o desejo de estar na lista final para o Mundial. "Não tenho falado com o Ancelotti, mas o importante é treinar e jogar bem. Estou fazendo isso para poder estar na lista. Fico ansioso pelo dia da convocação", completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Botafogo Danilo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 futebol Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia 24.04.26 12h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Designer paraense faz proposta de mudança no escudo do Santos em homenagem a Pelé e viraliza Adenirson Oliveira reformulou o escudo do peixe em homenagem ao Pelé. Mudança gerou elogios, críticas e viralizou ao ser repostado por um perfil de futebol 19.01.23 16h54 FUTEBOL Ex-esposa do boxeador Floyd Mayweather morreu de overdose acidental, diz autópsia Josie Harris foi encontrada morta em março 13.06.20 20h54 FUTEBOL Irã afirma que seleção busca realizar participação 'orgulhosa e bem-sucedida' na Copa do Mundo A participação do país na competição era vista com certa apreensão desde os primeiros ataques militares lançados pelos Estados Unidos e Israel 23.04.26 11h28