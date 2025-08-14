Botafogo marca com 15 segundos, supera a LDU e vai jogar pelo empate na altitude Estadão Conteúdo 14.08.25 21h18 Com gol relâmpago de Artur com 15 segundos de jogo - o mais rápido da edição 2025 - o Botafogo conquistou a vantagem mínima nesta quinta-feira. Jogando no Engenhão, o time brasileiro pouco aproveitou os contra-ataques e venceu a LDU-EQU por apenas 1 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa Libertadores. Com bela festa da torcida e sob olhares do seu pai e técnico Carlo Ancelotti, que convoca a seleção brasileira para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo no dia 25, o Botafogo até fez um jogo seguro e, apesar do gol logo de início, não conseguiu explorar as chances que teve para ir mais confortável para o jogo da volta. Agora, o Botafogo joga pelo empate na altitude de Quito, na próxima quinta-feira, às 19h, no estádio Casa Blanca. Na última vez que esteve na cidade equatoriana, o time foi superado por 1 a 0, na fase de grupos da temporada passada. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nas penalidades. O jogo começou de forma perfeita para o Botafogo. Com 15 segundos de bola rolando, Artur já abria o placar aproveitando o cruzamento de Alex Telles. O gol cedo fez a LDU se lançar ao ataque. O time equatoriano não teve medo de se expor e quase empatou em um voleio de Cornejo, de fora da área, defendido por John. O Botafogo conseguiu controlar o ímpeto adversário, porém pouco foi efetivo para aumentar sua vantagem. A melhor chance saiu com Artur, em cabeçada que parou em grande defesa de Valle. Na reta final, a LDU voltou a assustar. Em um erro defensivo, John saiu mal, Villamil bateu por cobertura e Vitinho salvou antes que a bola entrasse. A segunda etapa voltou com o mesmo panorama. O Botafogo dava espaço para a LDU adiantar as linhas e explorar os contra-ataques. Por duas vezes a estratégia quase deu certo, mas os erros de passes no último terço do campo frustravam o torcedor. Quando acertou o contragolpe, Matheus Martins demorou para finalizar e foi desarmado. Com o passar do tempo, o Botafogo passou a ter mais volume, principalmente quando a LDU abaixou suas linhas. Atacante pelos lados do campo, o time carioca tinha espaço, porém seguiu pecando nas conclusões. Na reta final, Joaquín Correa teve duas chances. Na primeira furou e na segunda tentativa parou no goleiro Valle. FICHA TÉCNICA BOTAFOGO 1 X 0 LDU BOTAFOGO - John; Vitinho, David Ricardo (Marçal), Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo (Alan), Marlon Freitas, Artur (Joaquín Correa), Savarino (Nathan Fernandes) e Montoro (Matheus Martins); Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti. LDU - Gonzalo Valle; Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina (Aimar), Quiñoez e Bryan Ramírez (Erique); Gruezo, Cornejo (Alvarado) e Villamíl; Medina (Estrada) e Alzugaray (Pastrán). Técnico: Tiago Nunes. GOLS - Artur, aos 15 segundos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Marçal (Botafogo); Richard Mina, Gruezo e Cornejo (LDU). ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL). RENDA - R$ 1.738.028,00. PÚBLICO - 37.131 torcedores. LOCAL - Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ). 