Botafogo ganha do Ceará e permanece firme na briga pelo G-4 do Brasileirão Estadão Conteúdo 19.10.25 20h57 O Botafogo reencontrou o caminho das vitórias ao derrotar o Ceará por 2 a 0, neste domingo, na Arena Castelão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém a equipe alvinegra na disputa por uma vaga entre os quatro primeiros colocados. Com o triunfo, o Botafogo chegou aos 46 pontos e ocupa a quinta posição. À frente estão Palmeiras e Flamengo, ambos com 61, Cruzeiro com 56 e Mirassol com 52. O Ceará permanece com 35, em posição intermediária, ainda distante da zona de rebaixamento. O resultado também ampliou o bom retrospecto recente do Botafogo diante do adversário. Já são quatro anos sem derrotas para o Ceará - a última aconteceu em 2021. O time carioca soube aproveitar as oportunidades e demonstrou eficiência para selar os três pontos. Durante o primeiro tempo, o Ceará controlou as ações e buscou o ataque com frequência, especialmente em bolas levantadas na área. No entanto, o domínio territorial não se converteu em chances claras. O Botafogo, por outro lado, foi preciso quando chegou ao ataque. Aos 24 minutos, Newton abriu para Santi Rodríguez, que achou Chris Ramos entre os zagueiros com um passe em profundidade. O atacante dominou e finalizou cruzado para abrir o placar. O Ceará respondeu com volume, mas pecou na conclusão. Pedro Raul chegou a finalizar para o gol vazio, mas Marçal salvou em cima da linha. Na volta do intervalo, Léo Condé adiantou o time e reforçou o setor ofensivo. O Ceará tentou pressionar, ocupando o campo de ataque, mas esbarrou na boa organização defensiva do Botafogo, que se manteve compacto e controlou os espaços. O segundo gol veio aos 33 minutos e definiu o confronto. Vitinho chegou à linha de fundo e cruzou na medida para Chris Ramos cabecear na trave. No rebote, a defesa cearense hesitou, e Jeffinho aproveitou para dominar e completar para o fundo das redes. Com a vantagem ampliada, o Botafogo passou a administrar o resultado, reduzindo o ritmo e controlando a posse. O Ceará tentou reagir, mas não encontrou caminhos para ameaçar a meta de Léo Linck. O jogo se encerrou sob o controle da equipe visitante. Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o Atlético-MG no sábado, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No domingo, às 16h, o Botafogo recebe o Santos, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ). FICHA TÉCNICA CEARÁ 0 X 2 BOTAFOGO CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Lourenço (Fernando Sobral) e Lucas Mugni (Vina); Galeano (Paulo Baya), Pedro Raul e Fernandinho (Pedro Henrique). Técnico: Léo Condé. BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, Marçal, David Ricardo e Cuiabano; Allan, Newton e Santiago Rodríguez; Matheus Martins (Jeffinho), Chris Ramos (Mastriani) e Joaquín Correa (Artur). Técnico: Davide Ancelotti. GOLS - Chris Ramos, aos 38 minutos do primeiro tempo; Jeffinho, aos 33 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Lourenço e Pedro Henrique (Ceará); Cuiabano, David Ricardo e Marçal (Botafogo). ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE). 