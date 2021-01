Botafogo encerrará Brasileirão 2020 sem vitórias em clássicos

A situação do Botafogo fica mais dramática a cada rodada. No último domingo, o clube de General Severiano foi derrotado pelo Fluminense, em São Januário, por 2 a 0. Com o resultado, o Alvinegro Carioca terminará o Campeonato Brasileiro de 2020 sem nenhuma vitória em clássicos.

Ainda é possível se salvar? Simule a tabela do Brasileirão!

Ao longo da competição, o Glorioso disputou seis clássicos – dois contra Flamengo, Fluminense e Vasco. Nos 18 pontos disputados, o Botafogo conquistou apenas dois, o que representa um aproveitamento de aproximadamente 11,1%.

O Botafogo que disputou os clássicos no primeiro turno é um Botafogo completamente diferente do que disputou no returno. Na derrota para o Vasco por 3 a 2, o Glorioso teve a chance do empate aos 41 minutos do segundo tempo com Matheus Babi, que acertou o travessão e, no rebote, teve o chute defendido por Fernando Miguel embaixo da linha. No empate com o Flamengo, o Glorioso tomou o gol de empate, de pênalti, no último lance do jogo. No empate com o Fluminense, o gol tricolor foi contra em trapalhada de Kevin.

Já no segundo turno, o Botafogo não chegou perto de pontuar. Foram seis gols sofridos e nenhum marcado. Na derrota para o Flamengo, apenas três chutes ao gol; na derrota para o Vasco, cinco chutes ao gol; e na derrota para o Fluminense, nenhum chute ao gol.

O Botafogo volta a campo na próxima terça-feira (2) diante do Palmeiras, no Allianz Parque.