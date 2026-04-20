Botafogo é punido novamente pela Fifa com transfer ban de três janelas Também nesta segunda, o diretor financeiro da SAF, Anderson Santos, informou sua saída da SAF. Estadão Conteúdo 20.04.26 20h41 John Textor, dono da SAF do Botafogo (Vítor Silva/Botafogo) O Botafogo foi punido pela Fifa com um novo transfer ban. Com isso, o clube carioca ficará proibido de registrar jogadores por três janelas. A nova sanção foi registrada nesta segunda-feira, 20, no site da entidade que governa o futebol mundial. Não foi comunicada a razão da nova punição. Recentemente, o Botafogo fez recentemente um acordo com o Atlanta United, da Major League Soccer, a liga americana de futebol, pela dívida na transferência do argentino Thiago Almada, mas estava com dificuldade de pagá-la. Por esta falta de pagamento, clube havia sido punido por meses, além de ser condenado a pagar cerca de R$ 165 milhões (30 milhões de dólares). Para esta segunda, estava programada a Assembleia Geral Extraordinária, que tinha como foco "que os acionistas decidam, com urgência, como lidar com as necessidades de capitalização do clube", segundo informado em nota. Entretanto, a Cork Gully, administradora judicial do grupo Eagle, proprietária de 90% da SAF do Botafogo, não enviou um representante. Por isso, a sessão foi adiada para a próxima segunda-feira, dia 27. Também nesta segunda, o diretor financeiro da SAF, Anderson Santos, informou sua saída da SAF. Ele usou as redes sociais para comunicar seu desligamento. No início de abril, o clube de General Severiano foi impedido de inscrever jogadores pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF por causa de atraso em parcelamento de acordo. Este é mais um capítulo da crise que o time carioca enfrenta nos últimos meses. Depois de conquistar a Libertadores e o Brasileirão em 2024, o Botafogo vive um momento de dificuldades financeiras e disputa de poder entre o clube associativo e o americano John Textor, empresário que controla a SAF. Na semana passada, a SAF do Botafogo foi colocada à venda em um anúncio no jornal da Inglaterra Financial Times. Ou seja, o grupo está aberto a negociar o controle do clube alvinegro, além do Lyon, da França, e do RWDM Brussels, na Bélgica - que também integram a Eagle Football Holdings -, o que abre caminho para a entrada de novos investidores. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Botafogo transfer ban COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 futebol Sem espaço no Remo, atacante Nico Ferreira pode deixar o clube Jogador não é relacionado desde a terceira rodada da Copa Norte e deve encerrar contrato com a equipe azulina antes do fim do empréstimo 21.04.26 14h18 futebol Bahia tem dois desfalques para duelo contra o Remo na Copa do Brasil Duelo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço ocorre na quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador 21.04.26 12h35 FUTEBOL Meia do Remo sofre lesão grau 2 e desfalca o Leão Azul na Copa do Brasil e no Brasileirão O meia David Braga passou por exames e não joga pelo clube por pelo menos mais três semanas 20.04.26 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17