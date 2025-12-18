Botafogo e Bahia conhecem caminho na pré-Libertadores; veja os confrontos Os dois times entram direto na segunda fase e precisam passar por dois duelos, ambos de ida e volta, para atingir o objetivo Estadão Conteúdo 18.12.25 15h13 Troféu da Libertadores (Instagram @thelibertadores) Botafogo e Bahia, que terminaram o Brasileirão em quinto e sétimo lugar, respectivamente, conheceram nesta terça-feira, 18, o caminho que terão de percorrer na etapa preliminar da Libertadores para chegar à fase de grupo. Os dois times entram direto na segunda fase e precisam passar por dois duelos, ambos de ida e volta, para atingir o objetivo. A fase 1 tem apenas três jogos que vão completar três vagas restantes nos oito duelos da fase 2. Dois representantes da Bolívia, um deles participante da primeira fase, e um do Equador ainda não estão definidos. O participante da Bolívia que entra direto na segunda fase será o adversário do Botafogo. Blooming, Nacional Potosí ou The Strongest são os possíveis times que podem cruzar o caminho botafoguense. Se passar de fase, o time carioca, que anunciou na quinta-feira a saída do técnico Davide Ancelotti, enfrenta na terceira fase o vencedor do duelo entre o representante do Equador e o Argentinos Juniors-ARG. O Bahia, por sua vez, já tem mais clareza sobre quais serão seus adversários. Na fase 2, enfrenta o OHiggins, do Chile. Caso avance para a terceira, faz duelo com um representante da Bolívia, Deportivo Táchira-VEN ou Tolima-COL. Os quatro times vencedores da fase 3 avançam para a fase de grupos da Libertadores. Já os quatro derrotados vão para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. VEJA OS DUELOS E CHAVES DA PRÉ-LIBERTADORES: FASE 1 Representante da Bolívia x Deportivo Táchira-VEN Juventud-URU x Universidad Católica-EQU 2 de Mayo-PAR x Alianza Lima-PER FASE 2 Chave 1: Juventud-URU/Universidad Católica-EQU x Guarani-PAR Chave 2: Representante da Bolívia/Deportivo Táchira-VEN x Tolima-COL Chave 3: 2 de Mayo-PAR ou Alianza Lima-PER/Sporting Cristal-PER Chave 4: Representante do Equador x Argentinos Juniors-ARG Chave 5: Representante da Bolívia 2 x Botafogo Chave 6: Carabobo-VEN X Huachipato-CHI Chave 7: OHiggins-CHI x Bahia Chave 8: Liverpool-URU x Independiente Medellín-COL FASE 3 Vencedor Chave 1 x Vencedor Chave 8 Vencedor Chave 2 x Vencedor Chave 7 Vencedor Chave 3 x Vencedor Chave 6 Vencedor Chave 4 x Vencedor Chave 5 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol pré-Libertadores Botafogo Bahia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 Futebol Leão, faltam apenas duas semanas 18.12.25 10h34 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 FUTEBOL Após rescindir e pedir na justiça R$4 milhões do Paysandu, volante acerta com time da Série B Jogador Leandro Vilela vai defender as cores do Náutico-PE, na Série B de 2026 18.12.25 9h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21