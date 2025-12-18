Botafogo e Bahia conhecem caminho na pré-Libertadores; veja os confrontos

Botafogo e Bahia, que terminaram o Brasileirão em quinto e sétimo lugar, respectivamente, conheceram nesta terça-feira, 18, o caminho que terão de percorrer na etapa preliminar da Libertadores para chegar à fase de grupo. Os dois times entram direto na segunda fase e precisam passar por dois duelos, ambos de ida e volta, para atingir o objetivo.

A fase 1 tem apenas três jogos que vão completar três vagas restantes nos oito duelos da fase 2. Dois representantes da Bolívia, um deles participante da primeira fase, e um do Equador ainda não estão definidos.

O participante da Bolívia que entra direto na segunda fase será o adversário do Botafogo. Blooming, Nacional Potosí ou The Strongest são os possíveis times que podem cruzar o caminho botafoguense. Se passar de fase, o time carioca, que anunciou na quinta-feira a saída do técnico Davide Ancelotti, enfrenta na terceira fase o vencedor do duelo entre o representante do Equador e o Argentinos Juniors-ARG.

O Bahia, por sua vez, já tem mais clareza sobre quais serão seus adversários. Na fase 2, enfrenta o OHiggins, do Chile. Caso avance para a terceira, faz duelo com um representante da Bolívia, Deportivo Táchira-VEN ou Tolima-COL.

Os quatro times vencedores da fase 3 avançam para a fase de grupos da Libertadores. Já os quatro derrotados vão para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

VEJA OS DUELOS E CHAVES DA PRÉ-LIBERTADORES:

FASE 1

Representante da Bolívia x Deportivo Táchira-VEN

Juventud-URU x Universidad Católica-EQU

2 de Mayo-PAR x Alianza Lima-PER

FASE 2

Chave 1: Juventud-URU/Universidad Católica-EQU x Guarani-PAR

Chave 2: Representante da Bolívia/Deportivo Táchira-VEN x Tolima-COL

Chave 3: 2 de Mayo-PAR ou Alianza Lima-PER/Sporting Cristal-PER

Chave 4: Representante do Equador x Argentinos Juniors-ARG

Chave 5: Representante da Bolívia 2 x Botafogo

Chave 6: Carabobo-VEN X Huachipato-CHI

Chave 7: OHiggins-CHI x Bahia

Chave 8: Liverpool-URU x Independiente Medellín-COL

FASE 3

Vencedor Chave 1 x Vencedor Chave 8

Vencedor Chave 2 x Vencedor Chave 7

Vencedor Chave 3 x Vencedor Chave 6

Vencedor Chave 4 x Vencedor Chave 5