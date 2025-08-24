Botafogo bate o Juventude de virada no Brasileirão com dois gols do estreante Chris Ramos

O Botafogo não teve vida fácil, mas contou com brilho do estreante Chris Ramos para vencer o Juventude, por 3 a 1, no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, viu o adversário abrir o placar, mas teve tranquilidade para buscar o empate ainda no primeiro tempo e a virada no fim do jogo. A partida, válida pela 21ª rodada, foi realizada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Reforço do Botafogo, o atacante espanhol Chris Ramos, de 28 anos, fez seu primeiro jogo e marcou o segundo e terceiro gols do time carioca - Alex Telles tinha empatado no primeiro tempo. É a primeira experiência fora da Espanha do jogador, que já defendeu times como Valladolid, Sevilla, Lugo e Cádiz.

O Botafogo, que vinha de derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, se reabilitou e agora soma 32 pontos na quinta colocação. Os cariocas ainda têm dois jogos atrasados, contra Mirassol e Grêmio. O Juventude, por outro lado, que estava há três jogos invicto, sendo duas vitórias, segue com 18, em 18º, dentro da zona de rebaixamento (Z-4). Os gaúchos têm apenas um jogo atrasado, diante do Palmeiras.

O Juventude foi o primeiro a ter boas chegadas ofensivas, com duas finalizações de Mandaca. Depois do ímpeto inicial, porém, o Botafogo conseguiu responder com tentativas de Alex Telles e Marlon Freitas, mas nenhuma delas foi uma chance clara de gol.

Em outra chegada carioca, o placar quase foi inaugurado. Arthur Cabral completou cruzamento de cabeça e exigiu grande defesa de Jandrei. Aos 29, porém, foi o Juventude quem conseguiu marcar. Nenê recebeu na quina esquerda da área e fez um belo cruzamento na segunda trave. Batalla subiu alto para cabecear no canto oposto, encobrindo o goleiro Neto.

Mas a vantagem durou muito pouco. Aos 32, Arthur Cabral se embolou na área com Wilker Ángel e pediu pênalti, inicialmente não marcado. O VAR chamou o árbitro para rever o lance e a falta foi marcada. Na cobrança, aos 38, Alex Telles cobrou rasteiro, no cantinho, para empatar. Jandrei até acertou o canto, mas não conseguiu realizar a defesa.

Na volta para o segundo tempo, o Juventude mais uma vez assustou primeiro, com chute cruzado de Mandaca, defendido por Neto. Depois de algum tempo com o jogo morno, os gaúchos emplacaram duas excelentes chances. Após bons passes, Gabriel Veron chutou de dentro da área e exigiu grande defesa de Neto. Na sequência, Rafael Bilu arriscou de fora da área e acertou o travessão.

Os cariocas responderam no lance seguinte e Arthur Cabral se jogou na pequena área para completar cruzamento, mas não alcançou. Até que aos 37 minutos, a virada virou realidade. Após passe na intermediária, Arthur Cabral se esticou para ajeitar a bola. Chris Ramos limpou o adversário e chutou da meia-lua, rasteiro e no cantinho para fazer 2 a 1.

Aos 46, Chris Ramos apareceu novamente para confirmar a vitória. Após escanteio do Juventude, o Botafogo puxou contra-ataque com Santiago Rodríguez, que só ajeitou para Chris Ramos. Já dentro da área, ele chutou forte e não desperdiçou. O Juventude até teve um pênalti no último minuto, mas que foi desmarcado após o VAR pegar impedimento no lance.

O Botafogo volta a campo na quarta-feira, às 21h30, quando faz o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Vasco, em São Januário, no Rio. No sábado, às 18h30, recebe o Red Bull Bragantino no Engenhão, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Juventude, que só tem o Brasileirão, terá a semana livre e joga no sábado, às 16h, contra o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 3 BOTAFOGO

JUVENTUDE - Jandrei; Reginaldo, Wilker Ángel, Luan Freitas e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Jadson, Caíque (Giraldo), Luis Mandaca (Matheus Babi) e Nenê (Gabriel Veron); Gabriel Taliari e Batalla (Rafael Bilu). Técnico: Thiago Carpini.

BOTAFOGO - Neto; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal); Newton (Danilo), Marlon Freitas, Montoro (Santiago Rodríguez), Jeffinho (Matheus Martins) e Joaquín Correa (Chris Ramos); Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

GOLS - Batalla, aos 29, e Alex Telles, aos 38 minutos do primeiro tempo; Chris Ramos, aos 37 e aos 46 do segundo.

CARTÃO AMARELO - Alexander Barboza (Botafogo).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 66.750,00.

PÚBLICO - 7.528 torcedores.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).