Botafogo avisou Federação Paraguaia sobre lesão de Gatito; problema do goleiro piorou após Eliminatórias

Mesmo sem entrar em campo há cinco meses por conta de uma lesão, Gatito Fernández entrou em evidência no noticiário do Botafogo nesta semana. O goleiro foi criticado por Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente e membro do Comitê Executivo de Futebol, que o chamou de "covarde".

Gatito Fernández está fora de combate por conta de um problema sério no joelho direito. O Botafogo diagnosticou que o goleiro tinha uma lesão na região após a partida contra o Vasco, em São Januário, pela quarta fase da Copa do Brasil - na ocasião, o paraguaio foi titular, jogou os 90 minutos e o Alvinegro garantiu a classificação.

Apesar do problema físico, Gatito foi convocado para a seleção do Paraguai para os primeiros compromissos das Elimatórias, diante de Peru e Venezuela, no começo de outubro.

Dias depois do anúncio da lista da seleção nacional, o departamento médico do Botafogo enviou um documento à Federação Paraguaia dando detalhes sobre a situação de Gatito Fernández e indicando que, por conta do problema no joelho, o melhor seria que o goleiro não entrasse em campo e ficasse, ao menos, uma semana de repouso.

A ordem do Botafogo não foi respeitada e, mesmo sentindo dores, Gatito entrou em campo diante do Peru, no dia 8 de outubro, atuando por 90 minutos. O goleiro, inclusive, estava escalado para o duelo contra a Venezuela, dias depois, mas sentiu dores no aquecimento e não resistiu, indo para o banco. A lesão tinha sido potencializada.

Gatito retornou ao Botafogo com um problema muito maior e a lesão ainda mais agravada, já que ele fez esforço físico quando deveria estar repousando. O goleiro chegou a fazer treinamentos leves no campo anexo do Estádio Nilton Santos em dezembro, mas voltou a sentir dores na região e, atualmente, está andando com o auxílio de muletas.

- Não existe previsão (de retorno) nenhuma a curto prazo. O Gatito ainda sente dor no joelho, está entregue à transição e é goleiro, então precisa fazer movimentos específicos, fazer um passo a passo. Primeiro fechar a transição, parar de sentir dor. Está se esforçando, é um cara que está aqui de manhã, de tarde querendo estar junto com a gente. Ele quer ajudar, extremamente comprometido. Mas ainda sente dor, não está 100% recuperado. Qualquer pessoa que fale sobre em prazo sobre o Gatito estará errada - afirmou Eduardo Barroca, quando ainda era treinador do Botafogo, no fim de dezembro.

Com a lesão em um estágio estagnado, Gatito Fernández continua sob os cuidados da equipe de fisioterapia do Botafogo, com o intuito de retornar para ajudar o clube na próxima temporada.