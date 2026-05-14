Botafogo anuncia o economista Eduardo Iglesias como novo Diretor Geral da SAF Estadão Conteúdo 14.05.26 13h47 Responsável por liderar diretamente o processo de recuperação judicial do Botafogo em 2023, em trato direto com credores, o economista Eduardo Iglesias é o novo Diretor Geral da SAF do clube, na qual é atuante desde a sua criação e chega para substituir Durcesio Mello, interino na vaga. "Em Assembleia Geral Extraordinária realizada na manhã desta quinta-feira (14) entre acionistas, o economista Eduardo Iglesias foi nomeado o novo Diretor Geral da SAF, assumindo as funções de Durcesio Mello, que ocupava interinamente o cargo", oficializou o Botafogo. Iglesias trabalhava na SAF para desenvolver projetos de internacionalização da marca Botafogo em negociação de atletas, "reposicionando o clube entre grandes players do mercado." Agora, assume com missão de reorganizar as finanças e ajudar a acabar com tantos processos de transfer Ban na Fifa. "Estou muito feliz e honrado com o desafio recebido. Tenho consciência da responsabilidade e da importância desse momento para o Botafogo, além do trabalho árduo que teremos pela frente. Estou convicto de que, com dedicação, união e muito comprometimento de todos, conseguiremos recolocar o clube no caminho glorioso e sólido que vinha sendo construído dentro e fora de campo", destacou Iglesias. "O Botafogo tem uma história centenária, uma torcida apaixonada e profissionais extremamente capacitados. Acredito nessa força coletiva para superarmos os desafios e alcançarmos novos objetivos", completou o economista de apenas 31 anos. O Botafogo trava batalha de liminares na Justiça para administrar sua SAF, da qual tem 10%, lutando para que a Eagle Bidco não tenha direito a comandar a sociedade. A empresa é acusada de trazer danos irreparáveis na gestão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Botafogo SAF Eduardo Iglesias COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mayk valoriza classificação do Remo e exalta torcida: ‘Jogaram com a gente’ Contratado após os campeonatos estaduais, Mayk rapidamente ganhou espaço com o técnico Léo Condé e se firmou entre os titulares. 14.05.26 12h38 futebol Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante' Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa' 14.05.26 12h19 futebol Após eliminação da Copa do Brasil, Júnior Rocha destaca nível do Paysandu e valoriza o time Papão empatou com o Vasco na última quarta-feira (13) e se despediu do torneio 14.05.26 11h43 FUTEBOL Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional 14.05.26 10h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional 14.05.26 10h32 Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 futebol Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante' Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa' 14.05.26 12h19