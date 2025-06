Botafogo anuncia contratação do goleiro equatoriano Cristhian Loor, de 19 anos

O Botafogo anunciou neste sábado a contratação do goleiro Cristhian Loor, de 19 anos, que veio das categorias de base do Independiente Del Valle. O jogador assinou com o clube brasileiro até o final de 2028.

Com passagens pelas seleções de base do Equador, Loor disputou o Mundial sub-17, em 2023, e o Sul-Americano sub-20, em 2025. Pelo Del Valle, o goleiro de 1,87 m disputou a Libertadores sub-20. Foi relacionado para um jogo do time principal do Campeonato Equatoriano em maio, mas não saiu do banco.

Cristhian Loor esteve no Nilton Santos na última quarta-feira e acompanhou a vitória do Botafogo por 3 a 2 sobre o Ceará, pela 10ª rodada do Brasileiro. O Botafogo conta com quatro goleiros em seu elenco profissional. Além do titular John, de 29 anos, há Raul (28), Léo Linck (24) e Cristiano (20).

Na sexta-feira, o Botafogo havia apresentado o zagueiro Kaio Fernando, de 29 anos, que estava no Krasnodar, da Rússia.