Botafogo anuncia a contratação do volante Wallace Davi até 2029 Estadão Conteúdo 27.01.26 19h52 O Botafogo oficializou a contratação do volante Wallace Davi, de 18 anos, que assinou contrato definitivo até o fim de 2029. O jogador já iniciou as atividades no CT alvinegro e realizou seu primeiro treino com o elenco principal sob o comando do técnico Martín Anselmi, na manhã desta terça-feira. Revelado pelo Fluminense, Wallace Davi é considerado uma das promessas recentes da base tricolor, integrando a geração conhecida como "Esquadrilha 07", formada em Xerém. O acerto com o Botafogo fez parte da negociação que envolveu a transferência do atacante Savarino para o Fluminense. Além da compensação financeira, o clube alvinegro recebeu o jovem volante como parte do acordo entre as partes. Apesar de já estar integrado ao elenco, Wallace Davi não poderá ser inscrito de imediato em competições oficiais. O Botafogo ainda cumpre um transfer ban imposto pela Fifa, em meio às dificuldades financeiras enfrentadas pela SAF. Torcedor do clube desde a infância, Wallace Davi tem ligação antiga com o Botafogo, cultivada nas arquibancadas do Estádio Nilton Santos, onde acompanhava os jogos ao lado da avó Marli. Além de Wallace Davi, o Botafogo também reforçou o elenco com o zagueiro Ythallo e o atacante Lucas Villalba. As contratações fazem parte do planejamento do clube para a sequência da temporada, mesmo diante das restrições administrativas.