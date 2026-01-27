Botafogo anuncia a contratação do volante Wallace Davi até 2029

O Botafogo oficializou a contratação do volante Wallace Davi, de 18 anos, que assinou contrato definitivo até o fim de 2029. O jogador já iniciou as atividades no CT alvinegro e realizou seu primeiro treino com o elenco principal sob o comando do técnico Martín Anselmi, na manhã desta terça-feira.

Revelado pelo Fluminense, Wallace Davi é considerado uma das promessas recentes da base tricolor, integrando a geração conhecida como "Esquadrilha 07", formada em Xerém.

O acerto com o Botafogo fez parte da negociação que envolveu a transferência do atacante Savarino para o Fluminense. Além da compensação financeira, o clube alvinegro recebeu o jovem volante como parte do acordo entre as partes.

Apesar de já estar integrado ao elenco, Wallace Davi não poderá ser inscrito de imediato em competições oficiais. O Botafogo ainda cumpre um transfer ban imposto pela Fifa, em meio às dificuldades financeiras enfrentadas pela SAF.

Torcedor do clube desde a infância, Wallace Davi tem ligação antiga com o Botafogo, cultivada nas arquibancadas do Estádio Nilton Santos, onde acompanhava os jogos ao lado da avó Marli.

Além de Wallace Davi, o Botafogo também reforçou o elenco com o zagueiro Ythallo e o atacante Lucas Villalba. As contratações fazem parte do planejamento do clube para a sequência da temporada, mesmo diante das restrições administrativas.