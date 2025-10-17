Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bortoleto vai largar em último na corrida sprint do GP dos EUA; Verstappen é o pole

Estadão Conteúdo

O holandês Max Verstappen vai largar em primeiro lugar na corrida sprint do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, neste sábado, no circuito das Américas, em Austin, no Texas. O piloto da Red Bull fez a melhor volta em 1min32s143. Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, ficaram em segundo e terceiro lugares. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi o último.

Nico Hulkenberg, companheiro de Bortoleto na Sauber, ficou em quarto. Lewis Hamilton e Charles Leclerc colocaram a Ferrari em oitavo e décimo lugares.

No SQ1, Bortoleto teve desempenho ruim na tentativa, ao errar em uma curva e não teve tempo. Depois o brasileiro não conseguiu largar, ficando em último lugar, posição que vai largar na corrida sprint deste sábado. "Não deu para largar. Saí muito tarde da garagem", disse o piloto brasileiro, que está fazendo sua estreia no circuito norte-americano.

Oliver Bearman (Haas), Franco Colapinto (Alpine), Yuki Tsunoda (RBR) e Esteban Icon (Haas) foram os outros eliminados. Norris, Piastri e Verstappen foram os mais rápidos.

No SQ2, Nico Hulkenberg foi o destaque com o quinto tempo. Norris, Verstappen e Piatri foram os três primeiros. Leclerc e Hamilton sofreram, mas conseguiram levar a Ferrari para o SQ3. Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (RB), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) e Liam Lawson (RB) não se classificaram.

No SQ3, Hulkenberg chegou a ser o mais rápido, mas Verstappen, Norris e Piastri passaram à frnete nos segundos finais da sessão, com vantagem para o holandês tetracampeão mundial da Red Bull.

A corrida sprint começa neste sábado às 14 horas e a classificação do grid às 18h. A corrida de domingo tem largada prevista para 16 horas de domingo.

CONFIRA O RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO PARA A CORRIDA SPRINT DO GP DOS ESTADOS UNIDOS:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min32s143 2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min32s214 3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min32s523 4º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min32s645 5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min32s888 6º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min32s910 7º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min32s911 8º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min33s035 9º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min33s099 10º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min33s104 -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 11º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min34s018 12º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min34s241 13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min34s258 14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min34s394 15º - Liam Lawson (NZL/RB), sem tempo -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 16º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min35s159 17º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min35s246 18º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min35s259 19º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min36s003 20º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), sem tempo

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

automobilismo

Fórmula 1

GP dos Estados Unidos

sprint

classificação
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista

Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 

17.10.25 17h49

Futebol

Portões do Baenão abrirão três horas antes de Remo x Athletic-MG; saiba detalhes

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela Série B do Brasileirão, às 20h30.

17.10.25 15h02

MMA Sport Club

Paraense 'Natalicio Shogun' Leva o MMA de Castanhal para o Cenário Internacional em Luta na Alemanha

17.10.25 13h28

Carlos Ferreira

Na 33a rodada, Leão Azul toca a campainha do G4

17.10.25 13h21

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A

Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação

16.10.25 11h02

FUTEBOL

Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi

Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B

16.10.25 20h16

Futebol

'Sonho de menino': Diego Hernandez fala sobre gol que decidiu o Re-Pa e incendiou o Mangueirão

O jogador relembrou o momento mágico, a simbologia do número 33 e projetou um futuro com o possível acesso

16.10.25 19h23

Futebol

Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B

Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

17.10.25 10h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda