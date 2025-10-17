Bortoleto vai largar em último na corrida sprint do GP dos EUA; Verstappen é o pole Estadão Conteúdo 17.10.25 20h03 O holandês Max Verstappen vai largar em primeiro lugar na corrida sprint do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, neste sábado, no circuito das Américas, em Austin, no Texas. O piloto da Red Bull fez a melhor volta em 1min32s143. Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, ficaram em segundo e terceiro lugares. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi o último. Nico Hulkenberg, companheiro de Bortoleto na Sauber, ficou em quarto. Lewis Hamilton e Charles Leclerc colocaram a Ferrari em oitavo e décimo lugares. No SQ1, Bortoleto teve desempenho ruim na tentativa, ao errar em uma curva e não teve tempo. Depois o brasileiro não conseguiu largar, ficando em último lugar, posição que vai largar na corrida sprint deste sábado. "Não deu para largar. Saí muito tarde da garagem", disse o piloto brasileiro, que está fazendo sua estreia no circuito norte-americano. Oliver Bearman (Haas), Franco Colapinto (Alpine), Yuki Tsunoda (RBR) e Esteban Icon (Haas) foram os outros eliminados. Norris, Piastri e Verstappen foram os mais rápidos. No SQ2, Nico Hulkenberg foi o destaque com o quinto tempo. Norris, Verstappen e Piatri foram os três primeiros. Leclerc e Hamilton sofreram, mas conseguiram levar a Ferrari para o SQ3. Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (RB), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) e Liam Lawson (RB) não se classificaram. No SQ3, Hulkenberg chegou a ser o mais rápido, mas Verstappen, Norris e Piastri passaram à frnete nos segundos finais da sessão, com vantagem para o holandês tetracampeão mundial da Red Bull. A corrida sprint começa neste sábado às 14 horas e a classificação do grid às 18h. A corrida de domingo tem largada prevista para 16 horas de domingo. CONFIRA O RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO PARA A CORRIDA SPRINT DO GP DOS ESTADOS UNIDOS: 1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min32s143 2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min32s214 3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min32s523 4º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min32s645 5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min32s888 6º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min32s910 7º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min32s911 8º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min33s035 9º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min33s099 10º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min33s104 -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 11º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min34s018 12º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min34s241 13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min34s258 14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min34s394 15º - Liam Lawson (NZL/RB), sem tempo -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 16º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min35s159 17º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min35s246 18º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min35s259 19º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min36s003 20º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), sem tempo Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave automobilismo Fórmula 1 GP dos Estados Unidos sprint classificação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 Futebol Portões do Baenão abrirão três horas antes de Remo x Athletic-MG; saiba detalhes Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela Série B do Brasileirão, às 20h30. 17.10.25 15h02 MMA Sport Club Paraense 'Natalicio Shogun' Leva o MMA de Castanhal para o Cenário Internacional em Luta na Alemanha 17.10.25 13h28 Carlos Ferreira Na 33a rodada, Leão Azul toca a campainha do G4 17.10.25 13h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B 16.10.25 20h16 Futebol 'Sonho de menino': Diego Hernandez fala sobre gol que decidiu o Re-Pa e incendiou o Mangueirão O jogador relembrou o momento mágico, a simbologia do número 33 e projetou um futuro com o possível acesso 16.10.25 19h23 Futebol Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara 17.10.25 10h33