Bortoleto revela amizade com Verstappen na Fórmula 1: 'As dicas que ele me dá são muito boas' Estadão Conteúdo 04.09.25 16h33 O brasileiro Gabriel Bortoleto aproveitou o dia de entrevistas nesta quinta-feira para externar a proximidade que tem com o holandês Max Verstappen na Fórmula 1. Na conversa com os jornalistas, ele comentou sobre a amizade com o tetracampeão e disse receber até dicas de pilotagem. "Pilotamos muito juntos no simulador e treinamos bastante. Eu diria que isso é muito útil pelas pistas que ele já conhece e os detalhes que ele enfatiza sobre curvas e coisas a observar. As dicas que ele me dá são muito boas", afirmou o piloto da Sauber. Bortoleto aproveitou também para externar a admiração que tem pelo adversário da Red Bull e diz aprender bastante com esse convívio em seu primeiro ano de Fórmula 1. "Ele é um tetracampeão mundial, conquistou muito na carreira e estou muito feliz por ter alguém como o Max me ajudando tanto. Às vezes eu nem pergunto, ele é que vem com as dicas. É claro que você precisa ser curioso, mas é muito bom ter alguém assim", declarou Bortoleto. Questionado se o tetracampeão poderia ser um bom companheiro de equipe num futuro próximo, o brasileiro condicionou essa possibilidade apenas no caso de o holandês vir para o projeto da Audi. "Talvez um dia ele venha para a Audi. Somos amigos, trabalhamos bem juntos e ele me ajuda muito. Acredito de verdade que ele pode ser um ótimo companheiro. Ele não ganhou quatro títulos por sorte", comentou. A Fórmula 1 volta a ser disputada neste fim de semana, em Monza, onde será realizada a 16ª etapa do Mundial. Nesta sexta-feira serão realizados os dois primeiros treinos livres. No sábado, os pilotos voltam à pista para a última atividade antes do grid. A corrida acontece às 10h (de Brasília) de domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de Monza Bortoleto Verstappen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Nathan Santos projeta recuperação do Remo diante do Amazonas pela Série B: ‘É virar a chave’ Lateral destaca importância da vitória fora de casa para manter o time próximo do G-4 04.09.25 16h14 Mais esportes Assembleia Paraense recebe III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025 a partir de setembro Torneio acontece nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, reunindo atletas de diferentes idades. 04.09.25 13h43 Futebol Remo e Paysandu ainda não venceram quando atuaram no mesmo dia pela Série B; confira Dupla Re-Pa entra em campo nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada da Segundona 04.09.25 12h21 Futebol Próximo adversário do Remo, Amazonas-AM tem a defesa mais vazada da Série B Remo visita a Onça-Pintada nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada do campeonato 04.09.25 10h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 12h00 Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42