Esportes

Bortoleto revela amizade com Verstappen na Fórmula 1: 'As dicas que ele me dá são muito boas'

Estadão Conteúdo

O brasileiro Gabriel Bortoleto aproveitou o dia de entrevistas nesta quinta-feira para externar a proximidade que tem com o holandês Max Verstappen na Fórmula 1. Na conversa com os jornalistas, ele comentou sobre a amizade com o tetracampeão e disse receber até dicas de pilotagem.

"Pilotamos muito juntos no simulador e treinamos bastante. Eu diria que isso é muito útil pelas pistas que ele já conhece e os detalhes que ele enfatiza sobre curvas e coisas a observar. As dicas que ele me dá são muito boas", afirmou o piloto da Sauber.

Bortoleto aproveitou também para externar a admiração que tem pelo adversário da Red Bull e diz aprender bastante com esse convívio em seu primeiro ano de Fórmula 1.

"Ele é um tetracampeão mundial, conquistou muito na carreira e estou muito feliz por ter alguém como o Max me ajudando tanto. Às vezes eu nem pergunto, ele é que vem com as dicas. É claro que você precisa ser curioso, mas é muito bom ter alguém assim", declarou Bortoleto.

Questionado se o tetracampeão poderia ser um bom companheiro de equipe num futuro próximo, o brasileiro condicionou essa possibilidade apenas no caso de o holandês vir para o projeto da Audi.

"Talvez um dia ele venha para a Audi. Somos amigos, trabalhamos bem juntos e ele me ajuda muito. Acredito de verdade que ele pode ser um ótimo companheiro. Ele não ganhou quatro títulos por sorte", comentou.

A Fórmula 1 volta a ser disputada neste fim de semana, em Monza, onde será realizada a 16ª etapa do Mundial. Nesta sexta-feira serão realizados os dois primeiros treinos livres. No sábado, os pilotos voltam à pista para a última atividade antes do grid. A corrida acontece às 10h (de Brasília) de domingo.

Esportes
