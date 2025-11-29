Bortoleto reencontra a confiança no Catar e espera boa posição no grid: 'Vamos para cima' Estadão Conteúdo 29.11.25 12h52 Depois de duas provas decepcionantes, com abandonos logo no início no Brasil e em Las Vegas, Gabriel Bortoleto retomou a confiança no GP do Catar. O brasileiro terminou a corrida sprint na 11ª posição, após largar em 13º, e acredita que sua Sauber tem boas condições de conseguir uma boa colocação no grid de largada para a prova principal. "Eu me senti muito bem, fiz uma boa largada, passei dois carros e fiquei contente com a corrida", afirmou um animado Bortoleto em entrevista à Band. "Vamos tentar ajustar algumas coisas no carro para ficar legal no quali e vamos para cima", acrescentou o piloto, confiante em chegar ao Q3 no treino de classificação deste sábado, a partir das 15h (horário de Brasília). Para o piloto brasileiro, a posição no grid será fundamental para definir os rumos da prova, já que o circuito de Lusail não favorece as ultrapassagens. "Sabia que seria muito difícil ultrapassar. Aqui ou você passa na largada ou vai ficar preso atrás dos outros carros", comentou Bortoleto, que tentará alinhar no top 10. "Ontem tinha potencial de ter passado do Q2, mas a gente sabe que é não é fácil", disse o jovem da equipe Sauber, referindo-se ao treino de classificação para a corrida sprint. "Tem de achar um bom balanço do carro e se sentir confortável e estou me sentindo bem." A classificação para o GP do Catar está programada para as 15h (horário de Brasília) deste sábado. A penúltima etapa do Mundial de Fórmula 1, que poderá definir o título antecipado a Lando Norris, da McLaren, acontece neste domingo, às 13h. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP do Catar treino de classificação Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01