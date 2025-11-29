Bortoleto reencontra a confiança no Catar e espera boa posição no grid: 'Vamos para cima'

Depois de duas provas decepcionantes, com abandonos logo no início no Brasil e em Las Vegas, Gabriel Bortoleto retomou a confiança no GP do Catar. O brasileiro terminou a corrida sprint na 11ª posição, após largar em 13º, e acredita que sua Sauber tem boas condições de conseguir uma boa colocação no grid de largada para a prova principal.

"Eu me senti muito bem, fiz uma boa largada, passei dois carros e fiquei contente com a corrida", afirmou um animado Bortoleto em entrevista à Band. "Vamos tentar ajustar algumas coisas no carro para ficar legal no quali e vamos para cima", acrescentou o piloto, confiante em chegar ao Q3 no treino de classificação deste sábado, a partir das 15h (horário de Brasília).

Para o piloto brasileiro, a posição no grid será fundamental para definir os rumos da prova, já que o circuito de Lusail não favorece as ultrapassagens. "Sabia que seria muito difícil ultrapassar. Aqui ou você passa na largada ou vai ficar preso atrás dos outros carros", comentou Bortoleto, que tentará alinhar no top 10.

"Ontem tinha potencial de ter passado do Q2, mas a gente sabe que é não é fácil", disse o jovem da equipe Sauber, referindo-se ao treino de classificação para a corrida sprint. "Tem de achar um bom balanço do carro e se sentir confortável e estou me sentindo bem."

A classificação para o GP do Catar está programada para as 15h (horário de Brasília) deste sábado. A penúltima etapa do Mundial de Fórmula 1, que poderá definir o título antecipado a Lando Norris, da McLaren, acontece neste domingo, às 13h.