Bortoleto lamenta largada ruim e penúltimo posto no Japão: 'A parte boa foi terminar a corrida'

Em busca de seu primeiro ponto na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto teve um dia para esquecer no Japão. Após largar em 17º, o brasileiro encontrou dificuldades para aquecer seus pneus duros, fez uma largada ruim e caiu para a última posição. Ao término da prova, só recebeu a bandeirada à frente de Lance Stroll, o único piloto que precisou fazer dois pit stops.

O campeão da Fórmula 2 reconheceu o início complicado no circuito de Suzuka e que a único saldo positivo do GP do Japão foi ter conseguido finalizar a corrida. "Suzuka é um circuito muito difícil de ultrapassar. No final, eu estava bem mais rápido que o Ocon, mas estava bem difícil. A estratégia estava definida e a parte boa de hoje foi só ter terminado a corrida", explicou o jovem piloto da Kick Sauber em entrevista à Band.

"Não tive uma largada boa, não consegui sair bem. Tinham dois pilotos com pneus macios atrás de mim, então era óbvio que eu não ia ficar à frente deles na largada. Realmente, dava pra ter segurado o Ocon, mas ele largou melhor do que eu e me passou", disse Bortoleto, que cruzou a linha mais de 2 segundos atrás de Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe, o 16º na prova.

Enquanto luta para conquistar seu primeiro ponto, o novato aproveita as corridas para se adaptar cada vez mais ao carro e ganhar experiência. "Embora eu estivesse obviamente buscando mais do que o resultado final, saio de Suzuka satisfeito com o desenrolar do fim de semana. Aprendi muito, tem sido uma curva de aprendizado constante desde Melbourne, e estou me sentindo mais no controle a cada sessão", comentou.

"Estou levando toda a experiência e aprendizados comigo enquanto seguimos para o Bahrein para a segunda etapa desta tripla jornada", afirmou Gabriel Bortoleto, confiante em um desfecho mais favorável a ele na quarta etapa do campeonato, no próximo fim de semana, no circuito de Sakhir.