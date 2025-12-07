Bortoleto lamenta ausência na zona de pontuação e mira 2026: 'Lutar por coisas maiores' O brasileiro não escondeu a decepção por ter ficado fora da zona de pontuação Estadão Conteúdo 07.12.25 16h42 Em sua última prova na temporada de estreia na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto passou da euforia do sétimo lugar no grid de largada para o GP de Abu Dabi, conquistado no sábado, à decepção com o 11º lugar na corrida deste domingo. O brasileiro não escondeu a decepção por ter ficado fora da zona de pontuação, após ter sentido o carro competitivo em todo o fim de semana. "Não vou mentir. É um pouco decepcionante ter terminado fora da zona de pontuação hoje. Infelizmente, tivemos dificuldades com a estabilidade desde a primeira volta e acho que não aproveitamos ao máximo a corrida como deveríamos", lamentou o brasileiro. "É uma pena, porque o carro estava incrível ontem e eu realmente senti que poderíamos ter marcado alguns pontos hoje." Após largar em sétimo, repetindo seu melhor grid na Fórmula 1, Bortoleto teve problemas com a Sauber ainda no início e perdeu ritmo - e posições. O campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 terminou a prova na 12ª posição, mas ganhou um posto com a punição de cinco segundos imposta a Oliver Bearman, da Haas. O brasileiro foi o 19º colocado na classificação geral, com 19 pontos, enquanto a Sauber terminou na nona colocação entre as dez equipes, com 70 pontos - à frente da Alpine. Bortoleto destacou o "ano bom e valioso" de aprendizado, mas se mostrou ainda mais feliz pela transformação da Sauber em Audi e por abandonar o carro utilizado neste Mundial. "A temporada acabou, a gente não vai mais usar este carro ano que vem, graças a Deus, porque é difícil. Sabemos que talvez dê para colocar uma volta (boa) na classificação, mas na corrida realmente o ritmo é sempre difícil", desabafou o piloto em entrevista à Band, prevendo um futuro mais promissor. "A temporada terminou e já estou ansioso, com vontade de começar a trabalhar no próximo ano e, com sorte, lutar por coisas maiores", disse. "Teremos carro novo, tudo novo e, se Deus quiser, vai ser um ano de muito aprendizado, um ano que eu consiga colocar muito do que eu aprendi agora, ir para cima e me divertir." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de Abu Dabi Sauber Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho 07.12.25 9h00 FUTEBOL Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 07.12.25 8h00 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Flamengo em Belém Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta 07.01.24 7h00