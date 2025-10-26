Bortoleto festeja pontuação no México após batalha com antigo rival: 'Foi divertido' Estadão Conteúdo 26.10.25 21h17 Gabriel Bortoleto conseguiu um bom resultado no GP do México neste domingo. Ao chegar em 10º lugar, o brasileiro somou mais um ponto em sua temporada de estreia na Fórmula e agora acumula 19. "Estou muito feliz. Realmente fiquei muito frustrado ontem. O que eu disse depois da classificação não era mentira: o final de semana inteiro eu estava indo muito bem. Eu realmente senti que o carro poderia até ir para um Q3", afirmou o brasileiro à Band. Bortoleto foi eliminado no Q1 e largou na 16ª posição após bom desempenho no 3º treino livre, quando chegou a superar Max Verstappen por 0s131 e assumiu a liderança por alguns instantes. Na corrida, o brasileiro adotou uma estratégia que funcionou: apostou nos pneus médios de início para um stint mais longo antes da para obrigatória nos boxes. A zona de pontuação veio após uma intensa disputa com Isack Hadjar. "Demorei um pouquinho para passar o Hadjar, não estava fácil, ele jogou duro. Mas foi legal porque lembrou até um pouquinho os tempos da F2. Foi divertido." Bortoleto e Hadjar disputaram o título da Fórmula 2 de 2024 até a última prova. Os pilotos chegaram para a corrida de Abu Dhabi, em dezembro, com apenas 4,5 pontos de diferença. Bortoleto ficou com o título. O tempo perdido na briga com o rival, porém, atrapalhou a chance de Bortoleto atacar Esteban Ocon pela nona posição. "Se eu tivesse conseguido ultrapassar umas 5, 6 voltas antes, provavelmente eu teria pego o Ocon também. Mas faz parte", afirmou Bortoleto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP do México Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Lanterna da Série B, Paysandu soma o maior número de derrotas no campeonato Com a derrota para o Avaí-SC no último sábado (25), o rebaixamento pode ocorrer na próxima rodada 26.10.25 16h52 futebol Após vitória fora de casa, Remo pode encerrar rodada na vice-liderança da Série B; veja cenários Equipe aguarda resultado do jogo entre Chapecoense-SC e Operário-PR, que ocorre na segunda-feira (27) 26.10.25 15h28 CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 judô Irmãos judocas se destacam no esporte e sonham com as Olimpíadas Ravi e Raira Botega iniciam trajetória no esporte juntos 26.10.25 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 Paysandu Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome' James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B. 26.10.25 8h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (26/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 26.10.25 7h00 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00