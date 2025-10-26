Capa Jornal Amazônia
Bortoleto festeja pontuação no México após batalha com antigo rival: 'Foi divertido'

Estadão Conteúdo

Gabriel Bortoleto conseguiu um bom resultado no GP do México neste domingo. Ao chegar em 10º lugar, o brasileiro somou mais um ponto em sua temporada de estreia na Fórmula e agora acumula 19. "Estou muito feliz. Realmente fiquei muito frustrado ontem. O que eu disse depois da classificação não era mentira: o final de semana inteiro eu estava indo muito bem. Eu realmente senti que o carro poderia até ir para um Q3", afirmou o brasileiro à Band.

Bortoleto foi eliminado no Q1 e largou na 16ª posição após bom desempenho no 3º treino livre, quando chegou a superar Max Verstappen por 0s131 e assumiu a liderança por alguns instantes.

Na corrida, o brasileiro adotou uma estratégia que funcionou: apostou nos pneus médios de início para um stint mais longo antes da para obrigatória nos boxes. A zona de pontuação veio após uma intensa disputa com Isack Hadjar. "Demorei um pouquinho para passar o Hadjar, não estava fácil, ele jogou duro. Mas foi legal porque lembrou até um pouquinho os tempos da F2. Foi divertido."

Bortoleto e Hadjar disputaram o título da Fórmula 2 de 2024 até a última prova. Os pilotos chegaram para a corrida de Abu Dhabi, em dezembro, com apenas 4,5 pontos de diferença. Bortoleto ficou com o título.

O tempo perdido na briga com o rival, porém, atrapalhou a chance de Bortoleto atacar Esteban Ocon pela nona posição. "Se eu tivesse conseguido ultrapassar umas 5, 6 voltas antes, provavelmente eu teria pego o Ocon também. Mas faz parte", afirmou Bortoleto.

Palavras-chave

Fórmula 1

GP do México

Gabriel Bortoleto
Esportes
