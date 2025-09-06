Bortoleto faz o 6º melhor tempo no 3º treino livre do GP da Itália; Norris é o mais rápido Estadão Conteúdo 06.09.25 9h02 Campeã do Mundial de Construtores, a McLaren voltou a mostrar seu domínio no terceiro treino livre do GP da Itália, neste sábado, no circuito de Monza, e colocou Lando Norris à frente dos demais pilotos, com 1min19s331. Charles Leclerc deu esperanças à anfitriã Ferrari e fez o segundo melhor tempo, 0s021 atrás do líder. Gabriel Bortoleto foi um dos destaques da sessão, com o sexto posto, apenas 0s227 atrás do britânico. Além de Norris e Leclerc, à frente de sua Sauber estavam apenas as poderosas McLaren de Oscar Piastri, a Red Bull de Max Verstappen e a Mercedes de George Russell. A primeira metade da sessão foi dominada pela Red Bull. Yuki Tsunoda, que não costuma fazer bons tempos em treinos pré-provas, cravou o melhor tempo no início da atividade, em 1min21s876, e permaneceu à frente até ser superado pelo companheiro de equipe, Max Verstappen, com 1min20s040. Com o carro da equipe austríaca bem alinhado, o tetracampeão foi o primeiro a baixar de 1min20s, em 1min19s688, pouco antes da metade do treino. A Ferrari manteve o bom desempenho de sexta-feira e colocou Charles Leclerc e Lewis Hamilton logo atrás do holandês, ambos a 0s3 de distância. Gabriel Bortoleto começou de forma discreta, mas melhorou no decorrer do teste. Em sua primeira tentativa com a Sauber, o brasileiro fez o 13º tempo, melhorou, na sequência, com o 8º melhor na pista, chegou a registrar o 3º lugar, duas vezes, e terminou em 6º. Ele chegou a reclamar com o engenheiro da Sauber, no rádio, pela comunicação "fora de hora" da equipe antes da curva Ascari, que exige maior habilidade e atenção dos pilotos. Assim como nos treinos anteriores, a Williams tratou de permanecer entre os mais rápidos. Alexander Albon foi apenas o terceiro a correr abaixo de 1min20, além de Verstappen e Hamilton, colocando sua escuderia em terceiro - à frente de Leclerc - a 20 minutos do fim do terceiro treino em Monza. Na reta final da atividade, a McLaren, enfim, fez valer o favoritismo e assumiu a liderança, com Norris em primeiro, com 1min19s331, e Piastri 0s247 atrás. Bortoleto assumiu a terceira colocação, em duas oportunidades, mas foi superado por Leclerc, Verstappen e Russell e terminou em 6º. Os pilotos retornam à pista neste sábado, às 12h (horário de Brasília), para a definição do grid de largada do GP da Itália, o 16º da temporada de Fórmula 1. A corrida, no circuito de Monza, está programada para as 10h deste domingo. Confira o resultado do 3º treino livre do GP da Itália: 1º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min19s331 2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 0s021 3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 0s165 4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 0s167 5º - George Russell (ING/Mercedes), a 0s184 6º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 0s227 7º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 0s267 8º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 0s272 9º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 0s365 10º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 0s389 11º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 0s406 12º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 0s530 13º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 0s576 14º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 0s703 15º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 0s728 16º - Liam Lawson (NZL/RB), a 0s801 17º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 0s878 18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 0s916 19º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 0s916 20º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 0s973 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da Itália 3º treino livre Bortoleto Norris COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 