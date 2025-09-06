Bortoleto admite falha, mas esbanja otimismo após 7º posto no grid na Itália: 'Temos potencial' Estadão Conteúdo 06.09.25 14h57 Gabriel Bortoleto teve outra boa performance em treinos de classificação e, após a sessão deste sábado, em Monza, vai largar na sétima posição no GP da Itália, igualando seu melhor posto no grid, conquistado na Hungria. O piloto da Sauber festejou sua quarta chegada ao Q3, que define o top 10, mas acredita que poderia ter ido além. "Estou muito feliz com o nosso desempenho hoje e por termos conseguido voltar ao Q3, mas a última volta não foi a ideal", comentou Bortoleto. "Sinto que deixei um pouco a desejar, forcei demais com os pneus novos e o carro saiu um pouco, mas ainda é uma posição forte para largar." Na última parte do treino, após duas sessões com tempos próximos das escuderias de ponta, Bortoleto chegou na oitava colocação, com 1min19s390, a 0s598 do pole position Max Verstappen, mas largará em sétimo por causa da punição a Lewis Hamilton, que perderá cinco postos no grid. Uma posição que anima o brasileiro para a corrida deste domingo, principalmente pelo bom desempenho do carro. "Nosso ritmo está bom e acho que tem potencial para ser um dia interessante amanhã. Olhando para o grid, há algumas equipes de ponta à nossa frente, mas estou confiante de que podemos lutar bastante e ver o que é possível na corrida", observou, sem esconder a satisfação da evolução da Sauber no decorrer da temporada. "Nós e os engenheiros de pista estamos totalmente focados aqui, mas o desenvolvimento já está (voltado) para 2026. É incrível ver como começamos o ano, como os mais lentos, e agora brigando por Q3. Isso mostra como eu, o Nico (Hülkenberg) e o pessoal da fábrica fomos capazes de desenvolver juntos esse carro", comentou Bortoleto. O GP da Itália, a 16ª etapa da temporada, será realizado neste domingo, a partir das 10h (horário de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da Itália Sauber Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Contra o Amazonas-AM, Remo marca três gols em um jogo pela primeira vez na Série B Time azulino venceu o time amazonense por 3 a 1, placar inédito para a equipe no campeonato 06.09.25 14h55 Futebol António Oliveira celebra vitória do Remo e reconhece que precisa melhorar o aproveitamento em casa Técnico azulino parabenizou a equipe pelo desempenho diante do Amazonas-AM 06.09.25 14h05 UFC Fight Night 258 Brendson Ribeiro enfrenta francês Oumar Sy no UFC Paris neste sábado (6) Paraense busca superar revés recente e enfrenta o anfitrião local no UFC Fight Night 258, em Paris 06.09.25 8h00 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 RACISMO Raphinha acusa Disney de racismo: 'Por que crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?'; vídeo Nos posts de Natalia, Raphinha detonou o funcionário responsável por vestir a fantasia do personagem de Tico e Teco 06.09.25 10h02