O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bola parada decide, Liverpool bate o Arsenal no fim e assume a ponta isolada da Premier League

Estadão Conteúdo

No encontro entre as duas melhores equipes da temporada passada da Premier League, o Liverpool precisou de uma única oportunidade de gol, em falta cobrada com perfeição por Szoboszlai, já nos minutos finais da partida, para impor ao Arsenal a primeira derrota nesta edição do campeonato nacional.

Com o triunfo por 1 a 0, neste domingo, no estádio Anfield, o Liverpool somou sua terceira vitória e larga confiante na briga pelo bicampeonato inglês. A equipe de Arne Slot chegou aos nove pontos e é a única com 100% de aproveitamento após três rodadas. Já os londrinos sofreram o primeiro gol na temporada e continuam com seis pontos.

No confronto entre Alisson e os compatriotas Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, as duas equipes fizeram um primeiro tempo sonolento, com uma única chance de gol de Madueke defendida pelo goleiro brasileiro. O time da casa melhorou na etapa final e teve maior volume de jogo, mas, sem inspiração, pouco ameaçou a meta de David Raya.

O duelo ganhou emoção somente nos minutos finais. Em cobrança cirúrgica de falta, frontal à meta visitante, Szoboszlai mandou a bola no ângulo direito de Raya para colocar o Liverpool em vantagem. O conjunto comandado por Mikel Arteta lutou pelo empate até o fim dos oito acréscimos, sem sucesso.

A partida foi marcada também pela troca de comando do VAR poucas horas antes do pontapé inicial. Michael Salisbury, que havia atuado no vídeo na partida entre Fulham e Chelsea, no sábado, com desastrosa atuação da arbitragem, foi removido da lista de árbitros deste domingo. Salisbury interveio no gol anulado do Fulham por suposto pisão do brasileiro Rodrigo Muniz sobre Chalobah na jogada.

De acordo com a imprensa britânica, o órgão que regula a arbitragem do futebol inglês - Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) - reconheceu que a decisão foi um erro e que o incidente "não atendeu aos altos padrões de intervenção como um erro claro e óbvio". Após a derrota por 2 a 0, o técnico Marco Silva descreveu como "inacreditável" a anulação do gol.

futebol

Premier League

Liverpool

Arsenal
