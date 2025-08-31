Bola parada decide, Liverpool bate o Arsenal no fim e assume a ponta isolada da Premier League Estadão Conteúdo 31.08.25 14h43 No encontro entre as duas melhores equipes da temporada passada da Premier League, o Liverpool precisou de uma única oportunidade de gol, em falta cobrada com perfeição por Szoboszlai, já nos minutos finais da partida, para impor ao Arsenal a primeira derrota nesta edição do campeonato nacional. Com o triunfo por 1 a 0, neste domingo, no estádio Anfield, o Liverpool somou sua terceira vitória e larga confiante na briga pelo bicampeonato inglês. A equipe de Arne Slot chegou aos nove pontos e é a única com 100% de aproveitamento após três rodadas. Já os londrinos sofreram o primeiro gol na temporada e continuam com seis pontos. No confronto entre Alisson e os compatriotas Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, as duas equipes fizeram um primeiro tempo sonolento, com uma única chance de gol de Madueke defendida pelo goleiro brasileiro. O time da casa melhorou na etapa final e teve maior volume de jogo, mas, sem inspiração, pouco ameaçou a meta de David Raya. O duelo ganhou emoção somente nos minutos finais. Em cobrança cirúrgica de falta, frontal à meta visitante, Szoboszlai mandou a bola no ângulo direito de Raya para colocar o Liverpool em vantagem. O conjunto comandado por Mikel Arteta lutou pelo empate até o fim dos oito acréscimos, sem sucesso. A partida foi marcada também pela troca de comando do VAR poucas horas antes do pontapé inicial. Michael Salisbury, que havia atuado no vídeo na partida entre Fulham e Chelsea, no sábado, com desastrosa atuação da arbitragem, foi removido da lista de árbitros deste domingo. Salisbury interveio no gol anulado do Fulham por suposto pisão do brasileiro Rodrigo Muniz sobre Chalobah na jogada. De acordo com a imprensa britânica, o órgão que regula a arbitragem do futebol inglês - Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) - reconheceu que a decisão foi um erro e que o incidente "não atendeu aos altos padrões de intervenção como um erro claro e óbvio". Após a derrota por 2 a 0, o técnico Marco Silva descreveu como "inacreditável" a anulação do gol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Liverpool Arsenal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS ESPORTES Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos 31.08.25 14h44 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 FÓRMULA 1 Piastri vence tumultuado GP da Holanda da F-1 e dispara na liderança; Bortoleto é 15º Os carros voltam à pista no próximo fim de semana, entre 5 e 7 de setembro, no circuito de Monza, para o GP da Itália 31.08.25 12h18 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22