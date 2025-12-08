Bola de Prata consagra Flamengo e Cruzeiro no Brasileirão; veja a seleção de 2025

A 56ª edição do tradicional prêmio Bola de Prata, da ESPN, elegeu os melhores do Campeonato Brasileiro na segunda-feira, 8. O Flamengo, campeão, e o Cruzeiro, terceiro colocado, dominaram a premiação, que também contemplou jogadores de Mirassol, Palmeiras e Vasco.

O uruguaio Giorgian De Arrascaeta, artilheiro do Flamengo no Brasileirão com 18 gols, foi eleito o Craque do Campeonato e venceu a Bola de Ouro. O camisa 10 do Flamengo integrou a seleção ideal ao lado do zagueiro Léo Pereira e do atacante Pedro, que também conquistou o prêmio de gol mais bonito por um tento marcado na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória.

O Cruzeiro, terceiro colocado do Brasileirão, também teve destaque no Bola de Prata. O time mineiro foi representado pelo atacante Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 21 gols, além do meia Matheus Pereira e do zagueiro Fabrício Bruno. O volante argentino Lucas Romero também foi incluído na seleção ideal.

Ausência de atletas do Flamengo e Cruzeiro

Devido aos compromissos de suas equipes, os jogadores do Flamengo e do Cruzeiro não puderam comparecer à premiação. O clube carioca já está em Doha, no Catar, para a disputa da Copa Intercontinental, enquanto o time mineiro se concentra para as semifinais da Copa do Brasil.

Palmeiras e a revelação Allan

O Palmeiras foi o único clube entre os grandes de São Paulo a ter um jogador na seleção do Campeonato. Vitor Roque marcou presença na cerimônia e avaliou a temporada do time em conversa com jornalistas. "Nem sempre vamos ganhar", afirmou o atacante sobre os dois vices-campeonatos da equipe no Brasileirão e na Libertadores.

Ele completou: "Entendemos que nosso foco era a Libertadores, mas não foi possível. Agora é focar em 2026, na oportunidade de conquistar um título para a nossa torcida."

Além de Vitor Roque, o jovem Allan foi eleito o jogador revelação do Campeonato Brasileiro. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o meia-direita de 21 anos foi uma surpresa na equipe de Abel Ferreira na temporada de 2025.

Surpresa Mirassol e o Troféu Telê Santana

Sensação do Brasileirão, o Mirassol surpreendeu ao terminar na quarta posição e garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O clube do interior paulista teve três representantes no Bola de Prata: o experiente Walter, de 38 anos, eleito o melhor goleiro, e Reinaldo, ex-São Paulo, premiado como o melhor lateral-esquerdo.

O promissor técnico Rafael Guanaes, de 44 anos, recebeu o Troféu Telê Santana de melhor treinador, superando nomes como Filipe Luís e Abel Ferreira.

Vasco tem representante na seleção

Apesar da 14ª posição no Brasileirão, o Vasco foi representado pelo lateral-direito Paulo Henrique. O jogador foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira e almeja uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Confira a seleção masculina do Bola de Prata

A seguir, a relação dos premiados na categoria masculina:

Goleiro: Walter (Mirassol)

Walter (Mirassol) Zagueiro: Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Fabrício Bruno (Cruzeiro) Zagueiro: Léo Pereira (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo) Lateral-direito: Paulo Henrique (Vasco)

Paulo Henrique (Vasco) Lateral-esquerdo: Reinaldo (Mirassol)

Reinaldo (Mirassol) Meio-campista: Lucas Romero (Cruzeiro)

Lucas Romero (Cruzeiro) Meio-campista: Matheus Pereira (Cruzeiro)

Matheus Pereira (Cruzeiro) Meio-campista: De Arrascaeta (Flamengo)

De Arrascaeta (Flamengo) Atacante: Vitor Roque (Palmeiras)

Vitor Roque (Palmeiras) Atacante: Kaio Jorge (Cruzeiro)

Kaio Jorge (Cruzeiro) Atacante: Pedro (Flamengo)

Pedro (Flamengo) Técnico: Rafael Guanaes (Mirassol)

Bola de Prata feminino: Corinthians domina

O Corinthians, campeão brasileiro pela sétima vez — a sexta de forma consecutiva —, dominou a seleção feminina do Brasileirão. O time emplacou seis jogadoras na premiação, com destaque para a atacante Johnson, que também venceu como atleta revelação, e a meia Gabi Zanotti, que levou a Bola de Ouro. As zagueiras Mariza e Thaís Ferreira e a atacante Vic Albuquerque também foram premiadas.

Lucas Piccinato, que assumiu o comando do time após Arthur Elias ir para a seleção brasileira, foi eleito o melhor técnico. A seleção foi completada por quatro jogadoras do vice-campeão Cruzeiro, além da atacante Amanda Gutierres, do Palmeiras. O gol mais bonito foi de Manu Balbinot, do Real Brasília.

Seleção feminina do Bola de Prata

A seguir, a lista da seleção feminina do Bola de Prata:

Goleira: Camila Rodrigues (Cruzeiro)

Camila Rodrigues (Cruzeiro) Lateral-direita: Gi Fernandes (Corinthians)

Gi Fernandes (Corinthians) Zagueira: Mariza (Corinthians)

Mariza (Corinthians) Zagueira: Thaís Ferreira (Corinthians)

Thaís Ferreira (Corinthians) Lateral-esquerda: Gisseli (Cruzeiro)

Gisseli (Cruzeiro) Volante: Lorena Bendoya (Cruzeiro)

Lorena Bendoya (Cruzeiro) Meio-campista: Gabi Zanotti (Corinthians)

Gabi Zanotti (Corinthians) Meio-campista: Vic Albuquerque (Corinthians)

Vic Albuquerque (Corinthians) Atacante: Johnson (Corinthians)

Johnson (Corinthians) Atacante: Byanca Brasil (Cruzeiro)

Byanca Brasil (Cruzeiro) Atacante: Amanda Gutierres (Palmeiras)

Amanda Gutierres (Palmeiras) Técnico: Lucas Piccinato (Corinthians)