Bola de Prata consagra Flamengo e Cruzeiro no Brasileirão; veja a seleção de 2025 Arrascaeta, do Rubro-Negro, vence Bola de Ouro; Mirassol, Palmeiras e Vasco também tiveram atletas premiados O Liberal com informações de Estadão Conteúdo 08.12.25 14h48 O uruguaio Giorgian De Arrascaeta, artilheiro do Flamengo no Brasileirão com 18 gols, foi eleito o Craque do Campeonato e venceu a Bola de Ouro (Instagram @flamengo) A 56ª edição do tradicional prêmio Bola de Prata, da ESPN, elegeu os melhores do Campeonato Brasileiro na segunda-feira, 8. O Flamengo, campeão, e o Cruzeiro, terceiro colocado, dominaram a premiação, que também contemplou jogadores de Mirassol, Palmeiras e Vasco. O uruguaio Giorgian De Arrascaeta, artilheiro do Flamengo no Brasileirão com 18 gols, foi eleito o Craque do Campeonato e venceu a Bola de Ouro. O camisa 10 do Flamengo integrou a seleção ideal ao lado do zagueiro Léo Pereira e do atacante Pedro, que também conquistou o prêmio de gol mais bonito por um tento marcado na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória. O Cruzeiro, terceiro colocado do Brasileirão, também teve destaque no Bola de Prata. O time mineiro foi representado pelo atacante Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 21 gols, além do meia Matheus Pereira e do zagueiro Fabrício Bruno. O volante argentino Lucas Romero também foi incluído na seleção ideal. Ausência de atletas do Flamengo e Cruzeiro Devido aos compromissos de suas equipes, os jogadores do Flamengo e do Cruzeiro não puderam comparecer à premiação. O clube carioca já está em Doha, no Catar, para a disputa da Copa Intercontinental, enquanto o time mineiro se concentra para as semifinais da Copa do Brasil. Palmeiras e a revelação Allan O Palmeiras foi o único clube entre os grandes de São Paulo a ter um jogador na seleção do Campeonato. Vitor Roque marcou presença na cerimônia e avaliou a temporada do time em conversa com jornalistas. "Nem sempre vamos ganhar", afirmou o atacante sobre os dois vices-campeonatos da equipe no Brasileirão e na Libertadores. Ele completou: "Entendemos que nosso foco era a Libertadores, mas não foi possível. Agora é focar em 2026, na oportunidade de conquistar um título para a nossa torcida." Além de Vitor Roque, o jovem Allan foi eleito o jogador revelação do Campeonato Brasileiro. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o meia-direita de 21 anos foi uma surpresa na equipe de Abel Ferreira na temporada de 2025. Surpresa Mirassol e o Troféu Telê Santana Sensação do Brasileirão, o Mirassol surpreendeu ao terminar na quarta posição e garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O clube do interior paulista teve três representantes no Bola de Prata: o experiente Walter, de 38 anos, eleito o melhor goleiro, e Reinaldo, ex-São Paulo, premiado como o melhor lateral-esquerdo. O promissor técnico Rafael Guanaes, de 44 anos, recebeu o Troféu Telê Santana de melhor treinador, superando nomes como Filipe Luís e Abel Ferreira. Vasco tem representante na seleção Apesar da 14ª posição no Brasileirão, o Vasco foi representado pelo lateral-direito Paulo Henrique. O jogador foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira e almeja uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Confira a seleção masculina do Bola de Prata A seguir, a relação dos premiados na categoria masculina: Goleiro: Walter (Mirassol) Zagueiro: Fabrício Bruno (Cruzeiro) Zagueiro: Léo Pereira (Flamengo) Lateral-direito: Paulo Henrique (Vasco) Lateral-esquerdo: Reinaldo (Mirassol) Meio-campista: Lucas Romero (Cruzeiro) Meio-campista: Matheus Pereira (Cruzeiro) Meio-campista: De Arrascaeta (Flamengo) Atacante: Vitor Roque (Palmeiras) Atacante: Kaio Jorge (Cruzeiro) Atacante: Pedro (Flamengo) Técnico: Rafael Guanaes (Mirassol) Bola de Prata feminino: Corinthians domina O Corinthians, campeão brasileiro pela sétima vez — a sexta de forma consecutiva —, dominou a seleção feminina do Brasileirão. O time emplacou seis jogadoras na premiação, com destaque para a atacante Johnson, que também venceu como atleta revelação, e a meia Gabi Zanotti, que levou a Bola de Ouro. As zagueiras Mariza e Thaís Ferreira e a atacante Vic Albuquerque também foram premiadas. Lucas Piccinato, que assumiu o comando do time após Arthur Elias ir para a seleção brasileira, foi eleito o melhor técnico. A seleção foi completada por quatro jogadoras do vice-campeão Cruzeiro, além da atacante Amanda Gutierres, do Palmeiras. O gol mais bonito foi de Manu Balbinot, do Real Brasília. Seleção feminina do Bola de Prata A seguir, a lista da seleção feminina do Bola de Prata: Goleira: Camila Rodrigues (Cruzeiro) Lateral-direita: Gi Fernandes (Corinthians) Zagueira: Mariza (Corinthians) Zagueira: Thaís Ferreira (Corinthians) Lateral-esquerda: Gisseli (Cruzeiro) Volante: Lorena Bendoya (Cruzeiro) Meio-campista: Gabi Zanotti (Corinthians) Meio-campista: Vic Albuquerque (Corinthians) Atacante: Johnson (Corinthians) Atacante: Byanca Brasil (Cruzeiro) Atacante: Amanda Gutierres (Palmeiras) Técnico: Lucas Piccinato (Corinthians) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bola de Prata Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina 08.12.25 15h49 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40 futebol Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história' Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense 08.12.25 9h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40