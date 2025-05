Boca tem Zubeldía entre os candidatos a assumir o time para o Mundial de Clubes, diz jornalista

Luis Zubeldía vive sua melhor fase no São Paulo, com o time garantido nas oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Em alta mais uma vez com o torcedor tricolor, o treinador argentino vê seu nome figurar entre os candidatos a dirigir o Boca Juniors já no Mundial de Clubes dos Estados Unidos, no mês que vem.

Depois de desistir de Gabriel Milito para a vaga de Mariano Herrón, que estava dirigindo o Boca Juniors de maneira interina no Torneio Apertura, o presidente Juan Roman Riquelme voltou ao mercado em busca de um treinador de elite para o clube com Zubeldía entre os preferidos, de acordo com jornalista que acompanha o dia a dia dos xeneizes.

O comandante tricolor agrada a Riquelme, que também sonha com Gustavo Quinteros e o experiente Gerardo Martino, que dirigiu Messi e passa férias na Europa. Zubeldía, porém, trata-se de um sonho complicado pela fase tranquila no São Paulo.

Zubeldía sofreu muita pressão há um mês, quando o São Paulo estava cambaleante e não conseguia engrenar. Mas a diretoria do São Paulo jamais cogitou mandá-lo embora, definindo seu trabalho como "benfeito". Na ocasião, um triunfo diante do Santos por 2 a 1 amenizou as cobranças sobre o comandante argentino.

De lá para cá foram 10 jogos, sendo apenas uma derrota, por 1 a 0, diante do Palmeiras no Brasileirão. O São Paulo se reergueu com Zubeldía apostando na molecada e um pedido para sair do técnico seria tratado como surpreendente, já que ele vem elogiando bastante a postura do time em campo e a volta por cima na temporada.