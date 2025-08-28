Blatter e Platini são absolvidos e promotores suíços encerram caso contra ex-lideranças da Fifa Estadão Conteúdo 28.08.25 11h13 Joseph Blatter, ex-presidente da Fifa, e Michel Platini, o ex-mandatário da Uefa, foram definitivamente absolvidos pela Justiça suíça nesta quinta-feira. O longo caso, que durou 10 anos, foi encerrado quanto os promotores suíços decidiram não recorrer das absolvições decididas em março deste ano, em tribunal de apelação. O primeiro julgamento aconteceu em 2022, sob acusações de fraude, falsificação, má gestão e apropriação indevida de mais de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,8 milhões no câmbio atual) da Fifa, o que teria ocorrido em 2011. O pagamento da entidade máxima do futebol mundial a Platini veio à tona em 2015, durante o chamado Fifagate, quando investigadores federais dos Estados Unidos apuraram denúncias de corrupção na cúpula do futebol mundial. As alegações, que não foram comprovadas duas vezes nos tribunais suíços, afastaram Blatter e Platini dos cargos que ocupavam na época e levaram às eleições de 2016, que instalaram Gianni Infantino como presidente da Fifa e Aleksander Ceferin no comando da Uefa. Os promotores suíços disseram na quinta-feira que, ao aceitar as sentenças do tribunal de apelação, "está se encerrando mais um capítulo nos complexos procedimentos relacionados ao futebol". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fifa Blatter Platini absolvição julgamento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Diogo Oliveira lidera artilharia do Paysandu na Série B com melhor aproveitamento entre goleadores Atacante tem taxa de conversão de 46%, mas boas atuações não evitam crise do Papão, lanterna da competição 28.08.25 12h10 Futebol Em busca de novos talentos, CBF realiza o Seminário Regional de Arbitragem em Belém Evento faz parte do projeto 'Arbitragem Sem Fronteira' e, neste ano, começou pela região Norte 28.08.25 11h55 Futebol Sávio desperta interesse do Sport-PE, e Remo deve antecipar renovação, diz jornalista Jogador estaria na mira do Leão da Ilha, mas, até o momento, nenhuma proposta oficial foi feita 28.08.25 11h17 Futebol Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B 28.08.25 11h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES DIA DE LEÃO! Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição 28.08.25 7h07 Futebol Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B 28.08.25 11h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 28.08.25 7h00 FUTEBOL Memphis detona gramado sintético após vitória do Corinthians sobre Athletico-PR: 'Mata o jogo' No início do ano, jogadores experientes como Neymar, Lucas Moura e Thiago Silva lideraram um manifesto dos atletas contra a grama artificial 28.08.25 8h58