Bia Haddad rompe com técnico após seis anos: 'Nosso legado e marca no tênis são eternos'

Bia Haddad Maia anunciou nesta quinta-feira, 12, o fim da parceria com o técnico Rafael Paciaroni, encerrando um ciclo que durou seis anos e marcou o período mais vitorioso da carreira da tenista brasileira. A decisão, tomada em comum acordo, vem em meio a um início de temporada abaixo do esperado em 2026, com eliminação precoce e dificuldades para reencontrar o melhor nível em quadra.

O comunicado foi feito por Bia em tom emotivo nas redes sociais. Longe de tratar apenas de resultados, a número 1 do Brasil destacou o vínculo construído ao longo do tempo e a importância do treinador em momentos decisivos da carreira, dentro e fora do circuito.

Segundo a tenista, a parceria atravessou fases extremas - das maiores conquistas aos períodos mais duros - e foi fundamental para seu amadurecimento profissional. Bia relembrou que o trabalho conjunto a levou ao Top 10 tanto em simples quanto em duplas, mas reforçou que o principal legado vai além dos rankings e troféus.

"Não é sobre resultados e o top 10 que alcançamos em simples e duplas, mas sobre tudo que me ensinou, principalmente sobre quanto o trabalho duro e acreditar no processo são as coisas mais importantes na nossa profissão. E que sim, é possível quando fazemos algo com o coração. Nosso legado e marca no tênis brasileiro são eternos", escreveu.

Em sua mensagem, a brasileira também exaltou valores aprendidos ao longo da caminhada, como disciplina, paciência e confiança no processo, além da coragem para sair da zona de conforto. Bia também fez questão de agradecer o apoio recebido nos momentos em que se sentiu desacreditada, ressaltando que a presença do treinador foi decisiva quando muitos se afastaram.

Apesar da separação profissional, a tenista deixou claro que a relação construída permanece. Ela afirmou que seguirá torcendo pelo sucesso de Paciaroni em seus próximos desafios e demonstrou convicção de que novos capítulos positivos aguardam ambos.

O rompimento acontece em um momento delicado da temporada de Bia Haddad, que ainda busca engrenar em 2026 após um começo irregular, distante do desempenho apresentado nos últimos anos. A expectativa agora gira em torno dos próximos passos da brasileira, tanto na definição de um novo comando técnico quanto na tentativa de retomar a confiança e os bons resultados.