Bernardo Silva anuncia fim de ciclo no Manchester City: 'Saio como mais um torcedor'

Um dos jogadores mais vencedores da história do Manchester City, o meio-campista Bernardo Silva anunciou, nesta quinta-feira, a sua saída do clube inglês após um período de nove temporadas.

Pela primeira vez, o jogador português comentou sobre a sua saída e fez um balanço da sua trajetória, a chegada ao futebol inglês, e a identificação com a equipe e também a torcida.

"Quando cheguei, estava realizando um sonho de menino, querendo ter sucesso na vida e querendo alcançar grandes coisas. Esta cidade e este clube me deram muito mais do que isso, muito mais do que eu esperei", afirmou o jogador.

Sob o comando de Pep Guardiola, ele brilhou intensamente e viveu a fase mais gloriosa da agremiação. Em seu depoimento, ele destacou esse momento especial que teve como atleta.

"O que ganhamos e conquistamos juntos será um legado que será para sempre guardado com carinho e emoção no meu coração. Os Centuriões, a quádrupla coroa nacional, a Tríplice Coroa, o tetracampeonato e muito mais", completou.

Bernardo Silva encerra a sua passagem no City ao final desta temporada. Ele fez um convite aos torcedores para desfrutar da melhor maneira seus últimos jogos.

"A atmosfera que criamos todos os dias no centro de treinamento me fez sentir em casa e também parte de uma família. Vamos aproveitar juntos essas últimas semanas e lutar pelo que ainda a temporada nos reserva".

A notícia de sua saída já era aguardada pela torcida e também pela diretoria. Em abril, o auxiliar de Guardiola, PEP Ljinders já tinha antecipado a sua saída em conversa com os jornalistas.

Com 450 jogos pelo time de Manchester, o jogador de 31 anos se despede com um currículo recheado de troféus. Até aqui foram 19 títulos. Entre os mais importantes, estão seis edições da Premier League, uma Champions e um Mundial Interclubes.