Bernardo Silva anuncia fim de ciclo no Manchester City: 'Saio como mais um torcedor' Sob o comando de Pep Guardiola, ele brilhou intensamente e viveu a fase mais gloriosa da agremiação Estadão Conteúdo 16.04.26 15h27 Bernardo Silva (Instagram @bernardocarvalhosilva) Um dos jogadores mais vencedores da história do Manchester City, o meio-campista Bernardo Silva anunciou, nesta quinta-feira, a sua saída do clube inglês após um período de nove temporadas. Pela primeira vez, o jogador português comentou sobre a sua saída e fez um balanço da sua trajetória, a chegada ao futebol inglês, e a identificação com a equipe e também a torcida. "Quando cheguei, estava realizando um sonho de menino, querendo ter sucesso na vida e querendo alcançar grandes coisas. Esta cidade e este clube me deram muito mais do que isso, muito mais do que eu esperei", afirmou o jogador. Sob o comando de Pep Guardiola, ele brilhou intensamente e viveu a fase mais gloriosa da agremiação. Em seu depoimento, ele destacou esse momento especial que teve como atleta. "O que ganhamos e conquistamos juntos será um legado que será para sempre guardado com carinho e emoção no meu coração. Os Centuriões, a quádrupla coroa nacional, a Tríplice Coroa, o tetracampeonato e muito mais", completou. Bernardo Silva encerra a sua passagem no City ao final desta temporada. Ele fez um convite aos torcedores para desfrutar da melhor maneira seus últimos jogos. "A atmosfera que criamos todos os dias no centro de treinamento me fez sentir em casa e também parte de uma família. Vamos aproveitar juntos essas últimas semanas e lutar pelo que ainda a temporada nos reserva". A notícia de sua saída já era aguardada pela torcida e também pela diretoria. Em abril, o auxiliar de Guardiola, PEP Ljinders já tinha antecipado a sua saída em conversa com os jornalistas. Com 450 jogos pelo time de Manchester, o jogador de 31 anos se despede com um currículo recheado de troféus. Até aqui foram 19 títulos. Entre os mais importantes, estão seis edições da Premier League, uma Champions e um Mundial Interclubes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Manchester City Bernardo Silva fim de ciclo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Eliminado da Copa Norte, Remo tem mais derrotas que vitórias Time azulino, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda busca regularidade na temporada 16.04.26 12h32 mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09 futebol Paysandu abre venda de ingressos para partida contra o Barra-SC na Série C; veja valores Papão encara o time catarinense no próximo sábado (18), na Curuzu, pela terceira rodada do campeonato 16.04.26 10h11 Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40