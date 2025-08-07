Bernardinho mantém medalhistas de bronze na Liga das Nações em lista de 24 nomes para o Mundial A seleção brasileira fez grande campanha na LNV, avançando às quartas de final com a melhor campanha e jogando muito bem Estadão Conteúdo 07.08.25 14h17 O técnico Bernardinho manteve a coerência e inscreveu todos os jogadores que participaram da boa campanha na Liga das Nações de Vôlei, com a conquista da medalha de bronze, para o Mundial das Filipinas. São 24 nomes inscritos na lista inicial, com 10 cortes antes da competição. Apesar de perder na semifinal para a Polônia em sets diretos, a seleção brasileira fez grande campanha na LNV, avançando às quartas de final com a melhor campanha e jogando muito bem. O rendimento positivo é a aposta de Bernardinho para voltar ao pódio no Mundial. O Brasil está no Grupo H da competição que ocorre entre os dias 12 e 28 de setembro, ao lado de China (ganhou nas quartas de final da Liga das Nações), Sérvia e República Checa. A estreia verde e amarela ocorre no dia 14 contra os chineses. A lista de inscritos de Bernardinho conta com 12 jogadores de ataque, com cinco opostos, entre eles os irmãos Darlan e Alan, e sete ponteiros, com o capitão Lucarelli e Honorato sendo os principais nomes. A inscrição prévia de 24 nomes revelados pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) nesta quinta-feira, ainda conta com dois líberos, três levantadores e sete centrais. CONFIRA OS 24 NOMES INCREITOS POR BERNARDINHO: Centrais - Flávio, Geovane Kuhnen, Guilherme Voss, Judson, Matheus Pinta, Pietro e Thiery. Levantadores - Cachopa, Matheus Brasília e Rhendrick. Líberos - Alexandre Elias e Mayke. Opostos - Alan, Chizoba, Darlan, Sabino e Samuel. Ponteiros - Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli, Lukas Bergmann, Maicon e Paulo Vinícios. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei Mundial das Filipinas Bernardinho incritos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES LESÃO Matheus Vargas passará por cirurgia no joelho no próximo sábado (9) Meio-campista do Paysandu sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e está fora da temporada 07.08.25 14h42 Superação Técnico da Tuna vê chance de classificação contra o Maranhão: 'Futebol permite momentos de grandeza' Ignácio Neto comanda o time Cruzmaltino neste domingo (11), às 15h, no Estádio do Souza, em Belém, pela partida de volta da segunda fase da Série D 07.08.25 13h48 Mais esportes Equipe masculina de vôlei do Remo conquista bicampeonato da etapa norte da Superliga C Time azulino venceu no tie-break o time Nilton Lins, do Amazonas 07.08.25 12h26 Futebol Paysandu pode ter retorno de Rossi contra o Vila Nova pela Série B Atacante não joga desde a 16ª rodada e pode ser reforço importante na luta contra o rebaixamento 07.08.25 11h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 07.08.25 7h00 Vini Jr e Raphinha são indicados a melhor do mundo e Brasil tem oito candidatos na Bola de Ouro 07.08.25 11h22 SITUAÇÃO COMPLICADA Presidente do Paysandu relata dificuldade para pagar transfer ban: 'O negócio não está muito fácil' A punição da Fifa foi aplicada em 30 de junho de 2025. Presidente bicolor afirmou que a "prioridade é a folha salarial" 06.08.25 19h33 EX-AMOR Vila Nova conta com ex-bicolores no elenco para enfrentar o Paysandu na Curuzu O atacante Ruan Ribeiro e o volante João Vieira, hoje no time goiano, já defenderam o Papão nas temporadas recentes e viveram momentos marcantes com a camisa alviceleste 06.08.25 21h54