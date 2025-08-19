Bernard fica no Brasil para cirurgia e Atlético-MG terá quatro desfalques contra Godoy Cruz Estadão Conteúdo 19.08.25 19h23 O Atlético terá uma baixa inesperada para o duelo decisivo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O meio-campista Bernard não viaja com a delegação para a Argentina, onde a equipe enfrenta o Godoy Cruz nesta quinta-feira, em Mendoza. O jogador passará por uma cirurgia odontológica de urgência ainda nesta terça-feira e permanecerá em Belo Horizonte. A ausência, no entanto, deve ser apenas para esta partida. Bernard vinha sendo opção no banco de reservas e não figurava entre os titulares de Cuca, o que minimiza o impacto imediato sobre a formação inicial. Ainda assim, a perda representa menos alternativas ofensivas para o decorrer do jogo, especialmente em um confronto que pode se estender para os pênaltis. O departamento médico também atualizou a situação de outros atletas. Lyanco (lesão muscular na coxa esquerda), Saravia (lesão muscular na perna direita após trauma) e Patrick (fratura por estresse na coluna) seguem em tratamento na fisioterapia e não têm previsão de retorno. Esses desfalques reduzem as opções de Cuca no setor defensivo e no meio-campo, setores que já vinham sofrendo com ajustes constantes ao longo da temporada. Sem esses nomes, o elenco realizou, nesta terça-feira, o último treino na Cidade do Galo antes da viagem. Sob orientação da comissão técnica, os trabalhos no campo 1 do CT priorizaram movimentações técnico-táticas, além de atividades de bola parada e cobranças de pênaltis. A delegação embarcou com 24 atletas. Em Mendoza, o planejamento prevê mais um treinamento na quarta-feira, véspera da partida, no estádio Feliciano Gambarte. O Atlético entra em campo na quinta-feira, às 19h (de Brasília), com a vantagem da vitória por 2 a 1 no jogo de ida, em Belo Horizonte, quando Cuello e Hulk marcaram os gols. A provável escalação tem: Everson; Natanael, Ivan Román, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Reinier; Cuello e Hulk. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Atlético-MG Cuca Bernard COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Operário pela Série B; veja os preços Papão recebe o Operário na Curuzu e precisa vencer para tentar sair da temida zona de rebaixamento 19.08.25 15h24 Vai lotar? Coritiba-PR faz campanha para bater recorde de público no Couto Pereira em jogo contra o Remo Coxa iniciou a venda de ingressos com promoção para atrair os torcedores para a partida 19.08.25 12h52 Futebol Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor 19.08.25 12h23 Futebol Além de líder, próximo adversário do Remo, Coritiba-PR, tem a melhor defesa da Série B Equipe alviverde vai jogar em casa pela permanência na liderança, enquanto o Leão Azul tentará repetir feito do primeiro turno 19.08.25 12h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor 19.08.25 12h23 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Champions League, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 19.08.25 7h00 Série B Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira 18.08.25 17h56 Apoio Jogadores do Remo compartilham imagens em sinal de apoio a António Oliveira: 'Vamos juntos' Marcos Braz também fez uma postagem nas redes sociais, com uma colagem das publicações dos atletas 19.08.25 11h13