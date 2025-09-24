Bernard faz nos acréscimos, elimina Bolívar e coloca Atlético-MG na semifinal da Sul-Americana

Em um jogo tenso, a aflição deu lugar a euforia nesta quarta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Depois de ceder o empate frustrante na ida por 2 a 2, coube ao xodó da torcida, Bernard, usar a cabeça aos 46 minutos do segundo tempo para classificar o Atlético-MG de forma emocionante para as semifinais da Copa Sul-Americana, marcando o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Bolívar-BOL.

Bernard entrou ainda na primeira etapa, no lugar de Alexsander. O Atlético-MG não fez um bom jogo e muito longe daquilo que Sampaoli já demonstrou com outros clubes brasileiros. Com muitas dificuldades coletivas, até Hulk passou novamente em branco e foi substituído para surpresa de muitos. Até que aos 46 minutos, a individualidade deu conta do recado. Scarpa serviu Bernard para marcar o gol da classificação.

Agora o Atlético-MG aguarda o vencedor de Independiente Del Valle-EQU e Once Caldas-COL, para seguir na busca por mais um título continental. No jogo de ida, os colombianos venceram por 2 a 0, no Equador.

Mesmo com o apoio da torcida, o Atlético-MG não conseguiu colocar a pressão da arquibancada dentro de campo. O time ostentava uma posse de bola falsa, com muita troca de passes em linha baixa, próximo ao goleiro Everson. Quando conseguia chegar no setor ofensivo, enfrentava um congestionamento na frente da área do Bolívar.

Hulk até foi bastante acionado, mas seus potentes chutes foram todos bloqueados. As únicas chances de levar perigo foram em bola parada, mas nenhum surtiu efeito. Fiel ao seu esquema defensivo, o time boliviano conseguiu neutralizar e pouco se expôs nos primeiros 45 minutos, praticamente ditando o controle do duelo.

O Atlético-MG voltou com outra postura para a segunda etapa. Conseguindo quebrar as linhas, Scarpa teve a primeira grande chance, em chute cruzado que pegou na reta do lado de fora. Na sequência, Arana finalizou rasteiro e tirou tinta da trave. Após o início promissor, o time mineiro diminuiu a intensidade e deixou o duelo tenso.

Além disso, Sampaoli surpreendeu ao tirar Hulk e colocar Biel. O atacante entrou e colocou fôlego no ataque mineiro. Ele sofreu falta próximo a área. De momento, o juiz marcou pênalti, mas o VAR consertou. Na reta final, o Bolívar se impôs e Everson fechou bem o ângulo em chute de Dorny. Até que aos 46 minutos, a tensão deu lugar a euforia. Scarpa fez lindo cruzamento e Bernard apareceu na segunda trave para marcar de cabeça e classificar o Atlético-MG.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 0 BOLÍVAR

ATLÉTICO-MG - Everson; Iván Román (Fausto Vera), Lyanco, Vitor Hugo e Guilherme Arana (Caio Paulista); Alexsander (Bernard), Alan Franco e Gustavo Scarpa; Hulk (Biel), Igor Gomes e Reinier (Rony). Técnico: Jorge Sampaoli.

BOLÍVAR - Lampe; Jesús Sagredo, Torrén, Echeverría e José Sagredo; Ervin Vaca, Justiniano e Robson Matheus; Batallini (Pato Rodríguez), Cauteruccio e Cataño (Dorny Romero). Técnico: Flávio Robatto.

GOL - Bernard, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Gomes, Fausto Vera, Biel, Bernard, Cataño e Torrén.

ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG).

RENDA - R$ 1.451.028,25.

PÚBLICO - 34.102 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).